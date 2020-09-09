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01:38 (мск), источник: РИА Новости

Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Освобожденный Россией в рамках обмена с Украиной Владимир Балух, который ранее был осужден за хранение боеприпасов и нападение на сотрудника ФСИН, впал в кому после избиения в Киеве, сообщается во вторник на сайте партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Источник: РИА Новости

Ранее депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко заявила об избиении Владимира Балуха, он находится в реанимации. Киевская полиция начала расследование. Перед этим Порошенко заявил, что Балух и другой освобожденный в рамках обмена с Россией — Роман Сущенко — намерены присоединиться к его партии для участия в местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

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«Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления. Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел. Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь», — говорится в сообщении на сайте партии.

Украинская полиция квалифицировала данный инцидент как разбой, за что виновным может грозить до 15 лет лишения свободы.

Прокуратура Киева взяла расследование избиения Балуха под собственный контроль. «Правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего», — говорится в сообщении в Facebook прокуратуры.

Балух в 2017 году был приговорен Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Кроме того, в июле 2018 года его признали виновным в дезорганизации деятельности госучреждений: он ударил одного из сотрудников ФСИН.

Россия и Украина в конце лета 2019 года начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. В сентябре того же года в рамках этого процесса граждане вернулись в РФ и на Украину. Среди вернувшихся в Киев были Роман Сущенко и Владимир Балух.

Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех «вооруженных формирований» и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

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