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11:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: увольнение главы КГБ связано с задержанием 33 россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уволил главу КГБ из-за задержания 33 россиян перед выборами в Белоруссии. Слова Лукашенко пересказал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян после интервью с президентом Белоруссии. До 3 сентября главой КГБ Белоруссии был Валерий Вакульчик, сейчас он занимает пост госсекретаря Совбеза.

Источник: AP 2020

«Смысл такой: ему (Александру Лукашенко.— “Ъ”) поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего — просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком», — рассказал Бабаян.

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По его словам, через два-три часа руководитель КГБ гарантировал президенту, что действия этого «отряда» отследят. КГБ сообщило Александру Лукашенко, что среди тех людей есть уроженец Гомельской области. После этого президент дал распоряжение их задержать. «Их задержали, начали выяснять, кто, зачем и почему. По его словам, появилась информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом мы знаем, что они ехали по трассе и не свернули в минский аэропорт, потом они эти билеты сожгли», — рассказал Бабаян.

Президент Белоруссии также рассказал, что после этого он обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. «Тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: “мы хотим в Россию”. И, собственно, они уехали», — передал слова президента Белоруссии Роман Бабаян.

После задержания в КГБ утверждали, что задержанные — бойцы «ЧВК Вагнера», которые прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом. 14 августа 32 задержанных вернулись в Россию. Следственный комитет России начал проверку по факту задержания.

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