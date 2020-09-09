11:43 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко: увольнение главы КГБ связано с задержанием 33 россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уволил главу КГБ
«Смысл такой: ему (Александру Лукашенко.— “Ъ”) поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем она поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, не агент, ничего — просто обычный белорус. И он проявил бдительность. Лукашенко сказал наблюдать за этим человеком», — рассказал Бабаян.
По его словам, через
Президент Белоруссии также рассказал, что после этого он обратился к Украине и России с просьбой прислать прокуроров, но они не приехали. «Тогда я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: “мы хотим в Россию”. И, собственно, они уехали», — передал слова президента Белоруссии Роман Бабаян.
После задержания в КГБ утверждали, что задержанные — бойцы «ЧВК Вагнера», которые прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом. 14 августа 32 задержанных вернулись в Россию. Следственный комитет России начал проверку по факту задержания.