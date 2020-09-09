Замминистра энергетики Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

«В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ “РЭА” Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО “Ланит” Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Указанные лица задержаны», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, Анатолий Тихонов пытался скрыться, «применяя различные способы конспирации». Он менял автомобили и места временного нахождения в Москве. Его задержали во время обыска в его квартире. До этого обыски прошли в Минэнерго и его структурах.
В Минэнерго заявили, что «будут оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит все необходимые для установления истины документы».