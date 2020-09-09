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14:32 (мск), источник: Коммерсантъ

Замминистра энергетики Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение заместителю министра энергетики РФ Анатолию Тихонову по делу о хищении не менее 603 млн руб., выделенных ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго. Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

«В ходе расследования установлена причастность к хищению не менее 603 млн рублей бывшего директора ФГБУ “РЭА” Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО “Ланит” Владимира Макарова и Виктора Серебрякова. Указанные лица задержаны», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, Анатолий Тихонов пытался скрыться, «применяя различные способы конспирации». Он менял автомобили и места временного нахождения в Москве. Его задержали во время обыска в его квартире. До этого обыски прошли в Минэнерго и его структурах.

В Минэнерго заявили, что «будут оказывать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела и представит все необходимые для установления истины документы».

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