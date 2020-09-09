Мотоциклетное ралли в США привело к 250 тыс. случаев COVID-19

Мотоциклетное ралли в американском городе Стурджис стало причиной более 250 тыс. случаев COVID-19, подсчитали специалисты Института экономики труда. Коронавирус распространился среди посетителей, поразил местных жителей, а потом вместе с гостями мероприятия разъехался по другим штатам. О последствиях ученые рассказали в статье, опубликованной на сайте института.
Мотоциклетное ралли в Стурджисе, Южная Дакота, проводится ежегодно в первую полную неделю августа. На него собираются сотни тысяч мотоциклистов со всего мира. В этом году, несмотря на опасения местных жителей, ралли состоялось снова — уже в 80-й раз.
Авторы работы приняли во внимание рост числа посетителей баров, ресторанов и других мест в городе и поблизости. Основываясь на данных о росте заражений в течение трех недель после ралли, они подсчитали, что мероприятие повлекло за собой более 250 тыс. новых случаев COVID-19.
Участников ралли безопасность не слишком беспокоила. Заявив, что пандемия их не остановит, они практически не надевали маски и не соблюдали дистанцию. Судя по новостным сообщениям, многие считали пандемию не реальной угрозой, а политической мистификацей.
«Я лучше умру, чем надену маску, — заявил один байкер журналистам. — Эта пандемия — просто инсценировка».
Ралли сказалось не только на здоровье людей, но и на экономике, отмечают ученые. В среднем лечение одного пациента от COVID-19 обходится бюджету в $46 тыс.
«Этого достаточно, чтобы заплатить каждому из участников ралли по $26 тыс., чтобы они не приезжали», — пишут исследователи.
Авторы работы признают, что это не совсем точная оценка затрат, но их подсчеты показывают приблизительную стоимость ралли для общественного здравоохранения и дают «представление о том, насколько ценными могут быть ограничения на массовые собрания в этом контексте».
Трудно получить точное представление о том, сколько случаев коронавирусной инфекции связано непосредственно с мероприятием, поскольку процесс отслеживания контактов зависит от согласия отдельных людей сотрудничать и многие не проходят тестирование на коронавирус, если у них нет симптомов. Тем не менее по крайней мере восемь штатов связали рост заболеваемости в последние две недели с ралли.
Так, в Миннесоте скончался 60-летний мужчина, побывавший на ралли. Вскоре после возвращения домой он попал в отделение интенсивной терапии с симптомами COVID-19, анализы подтвердили диагноз. В Южной Дакоте число случаев коронавирусной инфекции выросло на 126%, соседние штаты также сообщили об увеличении количества больных.
Эпидемиолог
«Рост заболеваемости определенно связан с двумя событиями, — говорит она. —
Скопления людей, особенно без масок и в плохо вентилируемых помещениях — верный путь к распространению коронавируса, напоминают ученые. Так, в Китае пассажирка автобуса с коронавирусом заразила 24 человека. Это доказывает возможность передачи коронавируса не только через микрокапли, но и по воздуху.
В январе 2020 года, еще до введения мер по социальному дистанцированию, на востоке Китая группа из 128 буддистов отправилась в пятидесятиминутную поездку на двух автобусах. В одном из них оказалась пассажирка, которая была заражена коронавирусом, но еще не знала об этом. Никто из пассажиров не надевал масок. Вскоре после поездки коронавирус был обнаружен у 24 пассажиров, которые ехали в одном автобусе с зараженной женщиной, а также еще у семи человек, которые контактировали с ней на церемонии в тот день.
Не играло роли, как далеко пассажиры находились от источника инфекции, — заразились даже люди, которые сидели в семи рядах от больной. Однако риск снижался, если пассажир находился у окна или двери.
Результаты исследования поддерживают данные о том, что коронавирус способен передаваться по воздуху, а не только через микрокапли, отмечают ученые. Тесное помещение с недостаточной вентиляцией сильно повышает риски заражения.
Алла Салькова