В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения «Арестантское уголовное единство», пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, в Оренбурге совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создали экстремистское сообщество под названием АУЕ*, в состав которого вошли его супруга и Зуев.
*Экстремистская организация, запрещенная в России