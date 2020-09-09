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14:33 (мск), источник: РИА Новости

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России вынесен первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, в Свердловской области фигуранты получили реальные сроки, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Источник: Reuters

«Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, Артема Зуева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества), ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), п. “в” ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Бабарика в ноябре 2011 года, являясь последователем движения «Арестантское уголовное единство», пропагандирующего криминальный образ жизни и совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, в Оренбурге совместно с неустановленным лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, создали экстремистское сообщество под названием АУЕ*, в состав которого вошли его супруга и Зуев.

*Экстремистская организация, запрещенная в России

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