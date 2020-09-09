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16:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти

Член президиума координационного совета оппозиции Мария Колесникова арестована в качестве подозреваемой по делу о попытке захвата власти в Белоруссии. Об этом сообщил ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой, кто получил статус подозреваемой по делу.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Статус у нее подозреваемой», — сказала Казак «РИА Новости». Она добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по «делу координационного совета», который возбудили по статье о попытке захвата власти.

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Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После его создания СК Белоруссии возбудил уголовное дело о захвате власти. Изначально члены президиума проходили по делу свидетелями.

Адвокат посетила политика в СИЗО. По ее словам, Мария Колесникова чувствует себя хорошо, находится в камере на шесть человек. «Приходит в себя после событий на границе», — сказала Казак.

Напомним, Колесникову задержали 7 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. Только сегодня, 9 сентября, стало известно, что она арестована. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что она пыталась бежать на Украину к своей сестре. Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков в Киеве рассказали, что до задержания Колесниковой силовики предлагали им вывести ее из страны.

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17:18 (мск)© Ньюстюб
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