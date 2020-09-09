Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти

«Статус у нее подозреваемой», — сказала Казак «РИА Новости». Она добавила, что Колесникова проходит подозреваемой по «делу координационного совета», который возбудили по статье о попытке захвата власти.
Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После его создания СК Белоруссии возбудил уголовное дело о захвате власти. Изначально члены президиума проходили по делу свидетелями.
Адвокат посетила политика в СИЗО. По ее словам, Мария Колесникова чувствует себя хорошо, находится в камере на шесть человек. «Приходит в себя после событий на границе», — сказала Казак.
Напомним, Колесникову задержали 7 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. Только сегодня, 9 сентября, стало известно, что она арестована. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что она пыталась бежать на Украину к своей сестре. Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков в Киеве рассказали, что до задержания Колесниковой силовики предлагали им вывести ее из страны.