19:39 (мск), источник: BBC News Русская служба
На острове Лесбос сгорел лагерь для беженцев
На острове Лесбос полностью сгорел лагерь «Мория», без крова осталось около 13 тысяч человек из 70 стран — лагерь был переполнен.
Всех беженцев эвакуировали, жертв нет. Причина пожара пока неизвестна. Группа поддержки беженцев Stand by Me Lesvos утверждает, что местные жители вместо того, чтобы оказывать помощь мигрантам, нападали на них.
В ЕС заявили, что помогут обеспечить жильем только 400 детей и подростков. Для остальных мигрантов местные власти ищут новое место размещения.