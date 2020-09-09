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19:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

На острове Лесбос сгорел лагерь для беженцев

На острове Лесбос полностью сгорел лагерь «Мория», без крова осталось около 13 тысяч человек из 70 стран — лагерь был переполнен.

Всех беженцев эвакуировали, жертв нет. Причина пожара пока неизвестна. Группа поддержки беженцев Stand by Me Lesvos утверждает, что местные жители вместо того, чтобы оказывать помощь мигрантам, нападали на них.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ЕС заявили, что помогут обеспечить жильем только 400 детей и подростков. Для остальных мигрантов местные власти ищут новое место размещения.

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