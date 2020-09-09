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21:34 (мск), источник: Известия

Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы постановил заключить в СИЗО на 2 месяца заместителя главы Минэнерго Анатолия Тихонова, который обвиняется в хищении более 600 млн рублей. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Ходатайство следствия законно, обосновано, мотивировано и подлежит удовлетворению», — отмечается в постановлении судьи Валентины Левашовой.

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Ранее в этот же день Следственный комитет (СК) России предъявил Тихонову, его советнику Роману Рыжкову, вице-президенту компании «Ланит» Владимиру Макарову и Виктору Серебрякову обвинение в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и попросил арестовать до 8 ноября. В СК подчеркнули, что Тихонов предпринимал попытки скрыться с использованием «различных способов конспирации», постоянно меняя автомобили и места временного нахождения в Москве.

О задержании заместителя министра энергетики России по подозрению в мошенничестве стало известно накануне.

По версии следствия, махинацию Тихонов провел, будучи директором государственного предприятия «Российское энергетическое агентство», украдено «не менее 603 млн рублей», выделенных Минэнерго «для создания информационной системы».

Анатолий Тихонов с 2014 по 2019 год был генеральным директором ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. Летом минувшего года его назначили на пост заместителя министра энергетики.

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