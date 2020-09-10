03:07 (мск), источник: РБК
Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек
На первом месте по числу заражений и смертей по прежнему США. Россия находится на четвертом месте после Бразилии.
В мире от коронавируса погибли более 900 тыс. человек. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса на своем сайте, где суммируются данные федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.
По данным университета, всего коронавирусом заразились 27 695 130 человек. Выздоровело 18 606 083 пациентов.
На сайте указано, что больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США (заболели 6 358 247 человек), Индии (4 370 128 человек) и в Бразилии (4 162 073 человек). На четвертом месте находится Россия с 1 037 526 инфицированными. Затем идет Перу с 696 190 пациентами и Колумбия, в которой коронавирус диагностировали у 679 513 жителей.
В России за последние сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, COVID-19 выявили у 5218 человек. Таким образом, за все время пандемии в стране коронавирусом заразилось более 1,040 млн человек.
За сутки в России умерли 142 человека, общее количество жертв составило 18 135. За последние 24 часа выздоровело 6 409 жителей, с начала пандемии выписалось 856 458 пациентов.