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03:07 (мск), источник: РБК

Число жертв COVID-19 в мире превысило 900 тыс. человек

На первом месте по числу заражений и смертей по прежнему США. Россия находится на четвертом месте после Бразилии.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:29 MSK, 10.09
Инфицировано1 041 007+5 218
27.08
4711
28.08
4829
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
27.089.09
Скончалось18 135+142
27.08
121
28.08
110
29.08
111
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
27.089.09
Выздоровело856 458+6 409
27.08
6411
28.08
5905
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
27.089.09
Инфицировано27 699 112+244 399
27.08
278144
28.08
285636
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
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272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
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6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
27.089.09
Скончалось900 203+5 373
27.08
6311
28.08
6003
29.08
5415
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
27.089.09
Выздоровело18 636 410+218 564
27.08
215244
28.08
201279
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
27.089.09
Источник: Reuters

В мире от коронавируса погибли более 900 тыс. человек. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса на своем сайте, где суммируются данные федеральных и местных властей, СМИ, а также других открытых источников.

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По данным университета, всего коронавирусом заразились 27 695 130 человек. Выздоровело 18 606 083 пациентов.

На сайте указано, что больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США (заболели 6 358 247 человек), Индии (4 370 128 человек) и в Бразилии (4 162 073 человек). На четвертом месте находится Россия с 1 037 526 инфицированными. Затем идет Перу с 696 190 пациентами и Колумбия, в которой коронавирус диагностировали у 679 513 жителей.

В России за последние сутки, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, COVID-19 выявили у 5218 человек. Таким образом, за все время пандемии в стране коронавирусом заразилось более 1,040 млн человек.

За сутки в России умерли 142 человека, общее количество жертв составило 18 135. За последние 24 часа выздоровело 6 409 жителей, с начала пандемии выписалось 856 458 пациентов.

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