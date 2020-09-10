Reuters: в США считают, что работающую со штабом Байдена фирму атаковали хакеры из России

11:08 (мск), источник: ТАСС
По сведениям его источников, о предполагаемых атаках руководство компании уведомили специалисты американской корпорации Microsoft.
Предполагаемым кибератакам подверглась компания SKDK, базирующаяся в Вашингтоне и предоставляющая услуги предвыборному штабу Байдена, а также другим видным политическим деятелям из числа демократов. По данным агентства, фишинговые атаки были произведены в последние два месяца. Источники Reuters указывают, что, по мнению специалистов Microsoft, за ними могут стоять «хакеры, связанные с российскими властями».
Источники агентства при этом не уточняют, какого рода информацию пытались заполучить
США и другие западные страны ранее выступали с утверждениями о совершенных российскими хакерами кибератаках. Москва подобные обвинения неоднократно отвергала.
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