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12:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова подала заявление в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить уголовное дело против сотрудников Комитета госбезопасности и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Об этом сообщается на сайте экс-кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

Источник: AP 2020

Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы). Мария Колесникова проходит по этому делу подозреваемой.

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«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально (реальные угрозы.— “Ъ”)», — говорится в заявлении.

Колесникова отметила, что во время своего задержания говорила проходившим мимо сотрудникам, что ее похитили, и требовала, чтобы об этом сообщили ее отцу и адвокату. По ее словам, когда силовики поняли, что она не собирается уезжать из Белоруссии, ей на голову надели мешок, затолкали в автобус и привезли на границу с Украиной. Мария Колесникова заявила, что ее пытались выдворить за пределы страны против ее воли. Оппозиционер также рассказала, что порвала свой паспорт, чтобы ее не смогли вывезти на Украину. После этого ее увезли в Мозырский пограничный отряд, где она была до вечера 8 сентября.

Мария Колесникова требует возбудить дело по статьям: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ).

Напомним, Колесникову задержали 7 сентября, с этого момента она не выходила на связь. Только 9 сентября стало известно, что она проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Сейчас Мария Колесникова находится в СИЗО № 1 в Минске.

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13:01 (мск)© Ньюстюб
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