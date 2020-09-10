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14:02 (мск), источник: РИА Новости

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

БЕЙРУТ, 10 сен — РИА Новости, Михаил Алаеддин. На территории порта Бейрута вспыхнул сильный пожар, столб густого черного дыма видно за три километра от гавани, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Первоначально ливанские СМИ сообщали, что пожар начался на месте одного из ангаров на территории Duty Free. Генеральный директор ливанского Красного креста, в свою очередь, заявил телеканалу OTV, что густой черный дым стал результатом поджога мусора.

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На место прибыли пожарные части и военные.

Позже армия Ливана заявила, что пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны.

«На месте работают пожарные расчеты, им помогают армейские вертолеты», — говорится в сообщении.

Четвертого августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Тогда были уничтожены или повреждены сотни домов, часть из них полностью разрушилась, во многих кварталах выбило стекла. Погибли 190 человек, более шести тысяч получили ранения.

По данным властей, причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали в 2014 году. Все это время она хранилась на складе.

Столицу Ливана признали районом бедствия, до 19 сентября в городе действует режим чрезвычайного положения.

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