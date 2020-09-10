Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

«Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом (цитата по ТАСС). Названия регионов медик не уточнил.
По данным оперштаба, за последние сутки в России было зарегистрировано 5363 случая заражения коронавирусом. Самый высокий прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области, Ростовской области. Всего в стране зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Россия находится на 4-м месте в мире по числу заразившихся и на 12-м — по летальным исходам. Сейчас Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она проходит пострегистрационные испытания.