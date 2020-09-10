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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Главный пульмонолог Минздрава заявил о вспышках коронавируса в 11 регионах

Вспышки коронавируса сейчас фиксируются в 11 регионах, сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского медуниверситета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев. При этом он отметил, что про вторую волну говорить сложно, поскольку еще не закончилась первая.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 10.09
Инфицировано1 046 370+5 363
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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Инфицировано27 902 002+286 326
28.08
285636
29.08
280324
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Скончалось904 485+6 059
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Выздоровело18 809 679+224 039
28.08
201279
29.08
198022
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4.09
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9.09
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28.0810.09
Источник: Агентство «Москва»

«Про вторую волну COVID что мы можем сказать? Мы не знаем. Почему? Потому что в нашей стране еще идет так называемая первая волна. То, что всплески сегодня есть, они зафиксированы примерно в 11 регионах нашей страны. Всплески — я имею в виду прибавления новых случаев диагностированных больных с новой коронавирусной инфекцией. Это сегодня факт», — сказал он на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с сепсисом (цитата по ТАСС). Названия регионов медик не уточнил.

По данным оперштаба, за последние сутки в России было зарегистрировано 5363 случая заражения коронавирусом. Самый высокий прирост в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Нижегородской области, Ростовской области. Всего в стране зарегистрировано 1 046 370 случаев заражения, выздоровели 862 373 человека, умерли 18 263. Россия находится на 4-м месте в мире по числу заразившихся и на 12-м — по летальным исходам. Сейчас Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она проходит пострегистрационные испытания.

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