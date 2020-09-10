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10 сентября, источник: Коммерсантъ

Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния

Власти США предъявили жителю Санкт-Петербурга Михаилу Лифшицу обвинения в сговоре с целью мошенничества с банковскими переводами. Господину Лифшицу вменяется кража персональных данных жителей США с целью открытия мошеннических счетов в банках и на биржах криптовалют.

Господин Лифшиц — один из трех россиян, внесенных ранее сегодня, 10 сентября, в санкционный список Минфина США из-за заявленной связи с Агентством интернет-исследований. Ему, а также Антону Андрееву и Дарье Аслановой, вменяется вмешательство в американские выборы.

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По сообщению Минюста США, 27-летний Михаил Лифшиц работает в отделе переводов «Лахты» — российского политического проекта, работающего с целью подорвать доверие к политической системе США. Минюст называет Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина одним из подразделений проекта «Лахта».

«Лифшиц участвовал в мошеннической схеме для того, чтобы защитить задачи проекта “Лахта” по злонамеренному вмешательству, а также для собственного обогащения», — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс. По его словам, в схеме участвовали и другие участники «Лахты».

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