10 сентября, источник: Коммерсантъ
Россиянина Лифшица обвинили в США в мошенничестве с целью политического влияния
Власти США предъявили жителю
Господин Лифшиц — один из трех россиян, внесенных ранее сегодня, 10 сентября, в санкционный список Минфина США
По сообщению Минюста США, 27-летний Михаил Лифшиц работает в отделе переводов «Лахты» — российского политического проекта, работающего с целью подорвать доверие к политической системе США. Минюст называет Агентство
«Лифшиц участвовал в мошеннической схеме для того, чтобы защитить задачи проекта “Лахта” по злонамеренному вмешательству, а также для собственного обогащения», — заявил помощник генерального прокурора США по национальной безопасности Джон Демерс. По его словам, в схеме участвовали и другие участники «Лахты».