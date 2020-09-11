Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся COVID-19

Согласно данным ведомства, выявлено 9,8 тыс. новых случаев COVID-19. Кроме того, отмечается, что в стране проведено 10 млн тестов на определение коронавируса.
В четверг глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что властям французских регионов, где фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, нужно сделать все, чтобы избежать введения карантина на региональном уровне. Он отметил, что власти тщательно отслеживают ситуацию в 20 крупных городах, включая Марсель, Бордо и регион Парижа.
Всего с начала распространения коронавируса в стране диагностировали более 340 тыс. заражений, число летальных исходов среди инфицированных превышает 30 тыс.