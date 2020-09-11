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09:02 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции за сутки выявили почти 10 тыс. заразившихся COVID-19

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Во Франции зарегистрировали за сутки рекордно высокий с начала пандемии прирост новых случаев коронавируса COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 046 370+5 363
28.08
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Скончалось18 263+128
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Выздоровело862 373+5 915
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28.0810.09
Инфицировано28 171 109+306 233
28.08
285636
29.08
280324
30.08
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31.08
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Скончалось909 614+5 916
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Выздоровело18 994 237+217 363
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28.0810.09
Источник: Reuters

Согласно данным ведомства, выявлено 9,8 тыс. новых случаев COVID-19. Кроме того, отмечается, что в стране проведено 10 млн тестов на определение коронавируса.

В четверг глава научного совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что властям французских регионов, где фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, нужно сделать все, чтобы избежать введения карантина на региональном уровне. Он отметил, что власти тщательно отслеживают ситуацию в 20 крупных городах, включая Марсель, Бордо и регион Парижа.

Всего с начала распространения коронавируса в стране диагностировали более 340 тыс. заражений, число летальных исходов среди инфицированных превышает 30 тыс.

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