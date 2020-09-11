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10:15 (мск), источник: Ведомости

СК Белоруссии отказался возбуждать дело о насилии в отношении протестующих

Следственный комитет (СК) Белоруссии отказал члену президиума координационного совета оппозиции Павлу Латушко в требовании возбудить уголовные дела о применении насилия к протестующим. Копию ответа он опубликовал у себя в телеграм-канале. Отказ ведомство мотивировало отсутствием в заявлении Латушко сведений «о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах».

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«Поскольку в Вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется», — говорится в документе.

При этом в СК отметили, что по поступающим заявлениям о незаконных действиях силовиков проводятся проверки, об их результатах сообщат заявителям.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста против итогов выборов президента. Люди выходят на улицу с требованием пересмотреть результаты президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Европейские страны не признали результатов выборов и пригрозили ввести санкции против высших чиновников Белоруссии, которые ответственны за проведение президентских выборов 9 сентября и последовавшее за ними насилие и репрессии. Прибалтийские государства уже ввели персональные ограничения против высших белорусских чиновников. Россия результаты выборов признала.

Во время протестов правоохранительные органы задержали более 7000 человек, известно о сотне пострадавших. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Эксперты ООН в области прав человека задокументировали 450 случаев пыток и жестокого обращения с людьми, участвующими в протестах.

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