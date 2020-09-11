Американцы бегут от пожаров: в Орегоне эвакуировано полмиллиона человек

В соседней Калифорнии, где стоит невероятно высокая для этого времени температура и дуют сильные ветры, жертвами пожаров стали 7 человек.
В четверг вечером Управление по чрезвычайным ситуациям Орегона подтвердило, что эвакуировано более 10% населения штата, в котором проживает 4,2 млн человек.
Власти требуют, чтобы во временных лагерях для людей, спасающихся от пожаров, соблюдались меры социального дистанцирования из-за пандемии Covid-19 — для этого рекомендовано не устраивать спальни более чем на 50 человек. Больше людей можно собирать в одном месте только в случае крайней необходимости.
«Мы еще никогда не сталкивались с такими не поддающимися контролю пожарами на территории штата, — заявила на пресс-конференции губернатор Орегона, демократ Кейт Браун. — Но этот случай не станет единичным, к сожалению, это намек на будущее, мы уже ощущаем последствия резкого изменения климата».
Среди эвакуированных — более 1300 заключенных исправительного учреждения Коффи Крик в Вилсонвилле, большинство среди которых — женщины. Их тюрьма оказалась на пути сразу двух лесных пожаров, которые, как опасаются власти, могут перерасти в один.
Жертвами пожаров стали 12-летний мальчик и его бабушка. Уайат Тофт, Пегги Моссо и их собака погибли, пытаясь спастись от огня в машине. Мать мальчика получила сильные ожоги и находится в реанимации.
Один из самых сильных пожаров, начавшийся в Эшленде, неподалеку от границы с Калифорнией, по мнению полиции, мог начаться в результате умышленного поджога. В результате пожара погибли по меньшей мере два человека, огнем уничтожены сотни домов в районе Феникса и Тэлента.
По данным газеты Portland Tribune, в чеверг в Портленде была отмечена самая высокая в мире задымленность, выше, чем в Джакарте, Дели или Лахоре.