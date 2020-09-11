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12:22 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американцы бегут от пожаров: в Орегоне эвакуировано полмиллиона человек

Власти штата Орегон на западе США распорядились об эвакуации более полумиллиона человек (это более 10% населения штата), дома которых оказались под угрозой из-за рекордно сильных лесных пожаров. За неделю там выгорели тысячи квадратных километров территории, сотни домов уничтожены, по меньшей мере 4 человека погибли. Полиция штата расследует по меньшей мере один случай возможного умышленного поджога.

Пожары в Орегоне распространились на тысячи квадратных километров и уничтожили сотни домов | Источник: Reuters

В соседней Калифорнии, где стоит невероятно высокая для этого времени температура и дуют сильные ветры, жертвами пожаров стали 7 человек.

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Инферно в Орегоне

В четверг вечером Управление по чрезвычайным ситуациям Орегона подтвердило, что эвакуировано более 10% населения штата, в котором проживает 4,2 млн человек.

Власти требуют, чтобы во временных лагерях для людей, спасающихся от пожаров, соблюдались меры социального дистанцирования из-за пандемии Covid-19 — для этого рекомендовано не устраивать спальни более чем на 50 человек. Больше людей можно собирать в одном месте только в случае крайней необходимости.

«Мы еще никогда не сталкивались с такими не поддающимися контролю пожарами на территории штата, — заявила на пресс-конференции губернатор Орегона, демократ Кейт Браун. — Но этот случай не станет единичным, к сожалению, это намек на будущее, мы уже ощущаем последствия резкого изменения климата».

В Орегоне одновременно бушуют десятки пожаров | Источник: GETTY IMAGES

Среди эвакуированных — более 1300 заключенных исправительного учреждения Коффи Крик в Вилсонвилле, большинство среди которых — женщины. Их тюрьма оказалась на пути сразу двух лесных пожаров, которые, как опасаются власти, могут перерасти в один.

Жертвами пожаров стали 12-летний мальчик и его бабушка. Уайат Тофт, Пегги Моссо и их собака погибли, пытаясь спастись от огня в машине. Мать мальчика получила сильные ожоги и находится в реанимации.

Один из самых сильных пожаров, начавшийся в Эшленде, неподалеку от границы с Калифорнией, по мнению полиции, мог начаться в результате умышленного поджога. В результате пожара погибли по меньшей мере два человека, огнем уничтожены сотни домов в районе Феникса и Тэлента.

Последствия пожара в Фениксе: на инфракрасном спутниковом снимке серым обозначены выгоревшие участки, оранжевым — оставшаяся растительность | Источник: Reuters

По данным газеты Portland Tribune, в чеверг в Портленде была отмечена самая высокая в мире задымленность, выше, чем в Джакарте, Дели или Лахоре.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Американцы бегут от пожаров: в Орегоне эвакуировано полмиллиона человек
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