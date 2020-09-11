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13:43 (мск), источник: Интерфакс

Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев COVID-19

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU — Незначительный рост заболевания коронавирусом в некоторых российских регионах является естественным процессом на фоне окончания сезона отпусков и начала учебного года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 051 874+5 504
29.08
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Скончалось18 365+102
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Выздоровело868 107+5 734
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Инфицировано28 200 037+308 763
29.08
280324
30.08
256392
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Скончалось910 134+5 942
29.08
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5219
31.08
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Выздоровело19 020 846+226 830
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207017
10.09
232203
11.09
217360
29.0811.09
Источник: Агентство «Москва»

«Мы, действительно, видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — сказал он журналистам.

При этом Песков заметил, что «это, слава богу, не обвальный рост». Он также отметил, что российская система здравоохранения находится в повышенной готовности к борьбе с коронавирусом, «и это уже делает ситуацию совсем другой, не так, как в начале пандемии».

Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать разницу в данных по количеству умерших с COVID-19 от оперативных региональных штабов и от Росстата, который сообщил о большем количестве скончавшихся от инфекции.

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«Я просто не знаю, о какой разнице в цифрах вы говорите… Здесь я все-таки предлагаю ориентироваться на региональные штабы. Именно они публиковали, там была утвержденная методика», — ответил Песков.

«Я просто не знаю, на основе чего эти цифры формулировались в Росстате. Наверное, Росстат даст какие-то разъяснения на этот счет», — добавил он, порекомендовав журналистам обратиться за комментарием в это ведомство.

По данным оперштаба на пятницу, 11 сентября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вырос до 5 504 случаев в 85 регионах. Этот показатель повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября — 5 218, 8 сентября — 5 099.

Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 случаев заражения.

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