Кремль счел естественным процессом текущий рост случаев COVID-19

«Мы, действительно, видим незначительный рост в некоторых регионах. Это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», — сказал он журналистам.
При этом Песков заметил, что «это, слава богу, не обвальный рост». Он также отметил, что российская система здравоохранения находится в повышенной готовности к борьбе с коронавирусом, «и это уже делает ситуацию совсем другой, не так, как в начале пандемии».
Пресс-секретаря президента также попросили прокомментировать разницу в данных по количеству умерших с COVID-19 от оперативных региональных штабов и от Росстата, который сообщил о большем количестве скончавшихся от инфекции.
«Я просто не знаю, о какой разнице в цифрах вы говорите… Здесь я все-таки предлагаю ориентироваться на региональные штабы. Именно они публиковали, там была утвержденная методика», — ответил Песков.
«Я просто не знаю, на основе чего эти цифры формулировались в Росстате. Наверное, Росстат даст какие-то разъяснения на этот счет», — добавил он, порекомендовав журналистам обратиться за комментарием в это ведомство.
По данным оперштаба на пятницу, 11 сентября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России вырос до 5 504 случаев в 85 регионах. Этот показатель повышается третий день подряд: накануне, 10 сентября, было 5 363 случая, 9 сентября — 5 218, 8 сентября — 5 099.
Последний раз число случаев COVID-19 за сутки превышало отметку в 5,5 тысяч 29 июля: тогда было выявлено 5 509 случаев заражения.