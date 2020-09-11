15:22 (мск), источник: BBC News Русская служба
Исследователь диких племен Амазонии убит стрелой аборигена
Один из ведущих экспертов по неконтактным племенам Амазонии Риели Францискато убит в Бразилии стрелой аборигена.
В среду исследователь в сопровождении полицейских попытался приблизиться к представителям неизвестного ему ранее племени, которое никогда не контактировало с внешним миром.
«Он закричал, вытащил стрелу из груди, пробежал около 50 метров и упал бездыханным», — рассказал один из полицейских, сопровождавших Риели Францискато во время поездки.
Исследователя доставили в ближайшую больницу, но почти сразу по приезде он умер.
Несчастный случай произошел около резервации Уру Эу Вау Вау в западном бразильском штате Рондония близ границы с Боливией.
56-летний Францискато был сотрудником Национального фонда индейцев Бразилии и почти всю свою карьеру посвятил изучению жизни и защите неконтактных народов региона.
«Риели был спокойным, организованным человеком с мягкими манерами и был прекрасно осведомлен о всех опасностях [работы]. В этой поездке он был один, поэтому попросил полицейских сопровождать его», — рассказал агентству Рейтер коллега Францискато, бывший глава фонда Сидней Поссуэло.
Поссуэло считает, что агрессию со стороны аборигенов из «неконтактного племени реки Гаутарио» могло спровоцировать присутствие полицейских.
«Это племя известно как довольно миролюбивое», — сказал в интервью Франс пресс бразильский фотожурналист Габриэль Учида.
«Последний раз они появлялись в этом районе в июне… Это была большая и очень миролюбивая группа. Они даже оставили подарки в
«На этот раз это были пять вооруженных мужчин — военная группа. Это означает, что произошло
Такие группы аборигенов иногда совершают жестокие нападения, когда, например, на их территорию вторгаются браконьеры.
Обычно золотодобытчики и лесозаготовители появляются на территории племен в сопровождении полиции.
Президент Бразилии Жаир Болсонару выступает за активное освоение и использование земель Амазонии. Ранее Болсонару пригрозил «уничтожить» Национальный фонд индейцев Бразилии, который препятствует планам президента.
Как рассказывает Сидней Поссуэло, правительство лишило финансирования фонд индейцев Бразилии,
«Мы чувствуем себя загнанными в угол —
Согласно данным правозащитной организации Survival International, в дождевых лесах Амазонии живут около 100 неконтактных племен.