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17:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: полгода с начала пандемии, рекордное число заболевших на Украине и во Франции

В пятницу исполнилось полгода с того дня, как ВОЗ объявила распространение Covid-19 пандемией. Она охватила весь мир за исключением лишь нескольких стран, по большей части — островных государств.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 11.09
Инфицировано1 051 874+5 504
29.08
4941
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
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4.09
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5205
6.09
5195
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5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
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5504
29.0811.09
Скончалось18 365+102
29.08
111
30.08
68
31.08
83
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123
2.09
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142
10.09
128
11.09
102
29.0811.09
Выздоровело868 107+5 734
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
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2.09
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6409
10.09
5915
11.09
5734
29.0811.09
Инфицировано28 212 036+300 499
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
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5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
29.0811.09
Скончалось910 314+5 639
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5415
30.08
5219
31.08
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4883
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8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
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29.0811.09
Выздоровело19 037 471+220 390
29.08
198022
30.08
207371
31.08
209600
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2.09
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8.09
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29.0811.09
В Париже люди стоят в очереди, чтобы пройти тест на коронавирус | Источник: REUTERS
Новость
Вирус их не берет

По данным ВОЗ за апрель, случаев заболевания коронавирусом не выявлено в Лесото, Вануату, Кирибати, Тонга, Микронезии, Палау, Тувалу, Науру, на Коморских, Соломоновых и Маршалловых островах и Самоа. Также ничего неизвестно о заболевших в Туркмении и Северной Корее, но в отношении этих двух стран эксперты придерживаются мнения, что дело в сокрытии властями правдивых данных.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире коронавирусом заболели почти 28,1 млн человек, умерли — почти 910 тысяч.

Всемирная служба Би-би-си провела исследование, призванное оценить ситуацию в мире за прошедшие полгода пандемии. В опросе участвовали 30 тысяч человек.

Один из выводов заключается в том, что пандемия усугубила социальное неравенство как в каждой отдельно взятой стране, так и между странами.
Нажмите, чтобы увеличить | Источник: Русская служба Би-би-си

Также для бедных стран краткосрочные и долгосрочные последствия Covid-19 гораздо серьезнее. О существенном ухудшении личной финансовой ситуации сообщили 69% респондентов из бедных стран (Латинская Америка, Азия и Африка) по сравнению с 45% опрошенных в более благополучных странах (Европа и Северная Америка).

Самый высокий процент населения, затронутого пандемией в финансовом отношении, выявлен в следующих странах: Кения (91%), Таиланд (81%), Нигерия (80%), ЮАР (77%), Индонезия (76%) и Вьетнам (74%).

Нажмите, чтобы увеличить | Источник: Русская служба Би-би-си

Ситуация в Европе

Во Франции за последние сутки зарегистрировано 9843 новых случаев заражения, это самый большой суточный показатель в стране с начала пандемии. В пятницу французские власти обсудят ужесточение ряда мер ради недопущения нового тотального локдауна.

Каталонцы, у которых накопилось много претензий к Мадриду, решили отметить свой Национальный день вопреки рекомендациям эпидемиологов | Источник: GETTY IMAGES

Испанский регион Каталония отмечает в пятницу Национальный день, в связи с чем местные власти вывели на улицы порядка 48 тыс. человек. В рамках празднований по всему региону проходят более 100 шествий. В Национальной ассамблее Каталонии утверждают, что предприняты все меры безопасности и соблюдены нормы гигиены. Ранее президент медицинского колледжа Барселоны Хауме Падрос призывал власти и граждан отказаться от массовых мероприятий. Эпидемиологическая ситуация во многих районах Западной Европы снова ухудшилась.

Испания — самая пострадавшая европейская страна по числу заболевших (554,1 тыс.) и занимает четвертое место в Европе по числу умерших (29,7 тыс.).
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Коронавирус: что стоит за ростом числа зараженных и почему не надо паниковать

За все время пандемии Швейцария редко попадала в сводки новостей, ситуация там — одна из самых благоприятных в Европе. Однако за последние сутки выявлена вспышка в двух домах престарелых в кантоне Фрайбург. Covid-19 выявлен у 90 человек (58 подопечных и 32 сотрудника), восемь человек умерли. Социальные службы стараются распределить пожилых людей по больницам, где в данный момент уход за ними будет более тщательным. Из-за пандемии персонал в швейцарских домах престарелых значительно сократился.

Общее число заболевших в Швейцарии — более 45 тыс. человек, умерших — более 1700.

Рекордное число заболевших за одни сутки выявлено на Украине (3144 случаев) и в Чехии (1382). Власти обеих стран считают, что люди расслабились и начали пренебрегать правилами гигиены.

Меньше чем через сутки в Великобритании снова вступит в силу двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии. Исключение составляют только Азорские острова и Мадейра: отдыхавшие там не должны изолироваться.

Португалия — одно из излюбленных мест летнего отдыха среди британцев | Источник: GETTY IMAGES
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Возобновляется правило карантина и для приезжающих из Венгрии, а Англия (отдельно от Уэльса и Шотландии) также включила в список Французскую Полинезию.

Президент Всемирного совета по туризму и путешествиям Глория Гуевара заявила, что исключение Британией Португалии и Венгрии из соглашения о так называемых воздушных мостах заставило многих в спешке менять билеты. Целые семьи экстренно пытаются вернуться из этих стран в Британию, чтобы избежать 14-дневной изоляции.

Власти Британии считают эпидемиологическую ситуацию в Венгрии и Португалии снова неблагоприятной, но при этом исключили из списка стран, обязательных к карантину, Швецию, которая ни одного дня с начала пандемии не соблюдала локдаун.

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В Индии снова суточный антирекорд — 96 тыс. заболевших. Уже более недели ежедневное количество новых выявленных случаев в стране превышает 90 тысяч. Общее число заболевших в Индии превышает 4,5 млн человек (второе место в мире), умерли — 76,2 тыс. (третье место в мире).

США продолжают лидировать в мире по числу заболевших и умерших — почти 6,4 млн и 1,9 млн соответственно. Главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи призвал американцев «не высовываться» этой осенью-зимой.

Кения — страна с самым большим процентом населения, материально пострадавшим от пандемии Covid-19. 91% кенийцев, большинство которых и так жили на грани бедности, потеряли большую часть доходов | Источник: GETTY IMAGES

«Нельзя недооценивать потенциал пандемии. Не следует обнадеживаться и смотреть через розовые очки. Мы должны вести себя осмотрительно и пережить эти осень и зиму, это будет нелегко», — сказал Фаучи.

На протяжении пандемии между Фаучи и Дональдом Трампом много раз возникали разногласия из-за разных взглядов на карантин и масштабы бедствия. В августе врач признался, что получал в свой адрес угрозы смерти, а его дочерей травили сверстники.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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