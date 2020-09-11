ФСБ начала проверку высказываний дизайнера Лебедева, рассказал адвокат

Юрист рассказал, что с заявлением о возбуждении уголовного дела против Лебедева обратился его доверитель — председатель совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве и член исполкома Международной черкесской ассоциации Юрий Агирбов.
Официальным подтверждением этой информации агентство не обладает.
Претензии связаны с двумя роликами Лебедева на YouTube-канале, выложенными 15 июля и 19 августа этого года. В одном он, как считает заявитель, негативно высказался о черкесах, во втором о памятнике «Родина-мать зовет».
«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ по городу Москве и Московской области в начале сентября», — сказал Слащев.
По его словам, о начале проверки он узнал из СМИ, но по срокам она как раз должна проходить. «Мы ожидаем, что в ближайшее время нас вызовут для дачи пояснений», — добавил адвокат.
Ранее Лебедев назвал памятник «Родина-мать зовет!» «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Председатель Волгоградского отделения Совета ветеранов Сергей Назаров назвал такое мнение нелепым и неуместным.