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04:32 (мск), источник: РБК

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество. Об это сказано в предварительной повестке, опубликованная на сайте ВККС.

Источник: Агентство «Москва»

Помимо этого, в документе сказано, что Быстрыкин потребовал коллегию привлечь к ответственности мировую судью в отставке Надежду Федорову и судью Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяну Тимохину по ч. 3 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Добрынину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее, 8 августа, оперативники ФСБ задержали Юлию Добрынину в Волгограде в ресторане «Фасоль», где она получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова, который был ранее задержан по делу о поджоге.

Собеседник ТАСС рассказал, что в общей сложности Добрынина попросила у супруги за освобождение Зубкова 25 млн руб. Женщина сообщила об этом ФСБ, прежде чем отдать ей часть взятки в размере 2,5 млн руб. Жена бизнесмена передала денежные средства судье в ресторане «Фасоль», где Добрынину задержали с поличным.

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