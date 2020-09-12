Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Помимо этого, в документе сказано, что Быстрыкин потребовал коллегию привлечь к ответственности мировую судью в отставке Надежду Федорову и судью Кежемского районного суда Красноярского края в отставке Татьяну Тимохину по ч. 3 ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Добрынину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК).
Ранее, 8 августа, оперативники ФСБ задержали Юлию Добрынину в Волгограде в ресторане «Фасоль», где она получила взятку от супруги бизнесмена Владимира Зубкова, который был ранее задержан по делу о поджоге.
Собеседник ТАСС рассказал, что в общей сложности Добрынина попросила у супруги за освобождение Зубкова 25 млн руб. Женщина сообщила об этом ФСБ, прежде чем отдать ей часть взятки в размере 2,5 млн руб. Жена бизнесмена передала денежные средства судье в ресторане «Фасоль», где Добрынину задержали с поличным.