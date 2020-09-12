10:52 (мск), источник: ТАСС
В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 5 488
Общее количество инфицированных достигло 1 057 362.
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 488, общее количество инфицированных достигло 1 057 362, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост 28 дней не превышает 0,5%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве, Московской области, Смоленской области, Чеченской Республике (по 0,2%), в
В частности, новые 670 случав выявлены в Москве, 203 — в
Число выздоровевших за сутки возросло до 5 428, до 873 535. По данным штаба, уже выздоровели 82,6% всех инфицированных. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 165 343 человека.
Число летальных исходов
Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.