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10:52 (мск), источник: ТАСС

В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 5 488

Общее количество инфицированных достигло 1 057 362.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 12.09
Инфицировано1 057 362+5 488
29.08
4941
30.08
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31.08
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1.09
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9.09
5218
10.09
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29.0811.09
Скончалось18 484+119
29.08
111
30.08
68
31.08
83
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123
2.09
115
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10.09
128
11.09
102
29.0811.09
Выздоровело873 535+5 428
29.08
5917
30.08
2599
31.08
2405
1.09
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6409
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5734
29.0811.09
Инфицировано28 506 254+319 775
29.08
280324
30.08
256392
31.08
220909
1.09
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2.09
272317
3.09
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4.09
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10.09
289901
11.09
305600
29.0811.09
Скончалось915 920+6 092
29.08
5415
30.08
5219
31.08
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29.0811.09
Выздоровело19 224 973+220 036
29.08
198022
30.08
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31.08
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207017
10.09
232203
11.09
217360
29.0811.09
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 488, общее количество инфицированных достигло 1 057 362, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост 28 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Москве, Московской области, Смоленской области, Чеченской Республике (по 0,2%), в Ямало-Ненецком АО, Ненецком АО, Чувашской Республике, Тульской области (по 0,3%), в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО, Калужской, Иркутской, Брянской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской и Тверской областях, Республиках Башкортостан и Татарстан (по 0,4%).

В частности, новые 670 случав выявлены в Москве, 203 — в Санкт-Петербурге, 170 — в Московской области, 159 — в Ростовской области, 156 — в Нижегородской области.

Число выздоровевших за сутки возросло до 5 428, до 873 535. По данным штаба, уже выздоровели 82,6% всех инфицированных. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 165 343 человека.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 119 против 102 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 484 пациента.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 28 миллионов
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