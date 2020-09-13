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02:29 (мск), источник: Известия

Пашаев сам навязал свои услуги Ефремову после происшествия

Свои услуги актеру Михаилу Ефремову адвокат Эльман Пашаев предложил сам, пообещав за 11 млн рублей добиться мягкого приговора за ДТП. Об этом в субботу, 12 сентября, ТАСС сообщил источник из окружения актера.

Источник: Известия

«Позже выяснилось, что Пашаева никто не предлагал, а он сам себя навязал, сославшись на общих знакомых. Пашаев оценил свою работу в 11 млн рублей. Он получил свой гонорар еще до начала суда, то есть на стадии предварительного расследования дела о ДТП», — рассказал собеседник агентства.

За эту сумму, уточнил источник, адвокат пообещал результат, который бы устроил Ефремова.

9 сентября Ефремов, находясь в СИЗО, заявил, что отказывается от дальнейшей работы с Пашаевым. Навещавшим его правозащитникам актер заявил, что Пашаев его подставил.

Сам адвокат, комментируя заявления актера об отказе от сотрудничества, назвал их глупостью. Позже он пояснил, что Ефремов не может его уволить. Он пояснил, что адвоката в принципе нельзя уволить, от его услуг можно только отказаться.

В ходе процесса Ефремов уже однажды разрывал договор с адвокатом. Три дня спустя стороны заключили новое соглашение.

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