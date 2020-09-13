Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Краснодаре

«В 05:30 пожар локализован на 4,4 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе.
Заместитель главы Краснодара, координирующий работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, вопросам сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты Андрей Дорошев уточнил ТАСС, что дом не газифицирован, отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. Он добавил, что жителей разместят в пункте временного пребывания, затем тех, кому понадобится временное жилье, поселят в гостинице «Кавказ».
«Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, по всей видимости, [причина] — неосторожное обращение с огнем», — сказал Волынкин, добавив, что повреждено почти 90 квартир. «Повреждено около 88 квартир. Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания — оно буквой “П”», — сказал он. По его словам, из-за того, что мансардный этаж деревянный, распространение огня было стремительным.
По предварительным данным, могло быть несколько очагов возгорания.
По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности.