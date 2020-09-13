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06:18 (мск), источник: ТАСС

Пожарные ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в Краснодаре

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/ — Пожарные локализовали возгорание мансардного этажа многоквартирного дома на улице Российская в Краснодаре на площади 4,4 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«В 05:30 пожар локализован на 4,4 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Заместитель главы Краснодара, координирующий работу по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, вопросам сельского хозяйства, информационных технологий и гражданской защиты Андрей Дорошев уточнил ТАСС, что дом не газифицирован, отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. Он добавил, что жителей разместят в пункте временного пребывания, затем тех, кому понадобится временное жилье, поселят в гостинице «Кавказ».

Во время загрузки произошла ошибка.
Начальник ГУ МЧС по региону Олег Волынкин в свою очередь предварительной причиной возгорания назвал неосторожное обращение с огнем.

«Пожар произошел в квартире на седьмом этаже, по всей видимости, [причина] — неосторожное обращение с огнем», — сказал Волынкин, добавив, что повреждено почти 90 квартир. «Повреждено около 88 квартир. Полностью весь восьмой этаж сгорел, по периметру всего здания — оно буквой “П”», — сказал он. По его словам, из-за того, что мансардный этаж деревянный, распространение огня было стремительным.

По предварительным данным, могло быть несколько очагов возгорания.

По данным МЧС, возгорание возникло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома около 02:15. Через шесть минут после вызова на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огнем уже было охвачено 800 кв. м. Пожару присвоен четвертый номер сложности.

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