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10:47 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом в России возросло за сутки на 5 449

Общее количество инфицированных достигло 1 062 811.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:26 MSK, 13.09
Инфицировано1 062 811+5 449
30.08
4980
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
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6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
30.0812.09
Скончалось18 578+94
30.08
68
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
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6.09
61
7.09
51
8.09
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9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
30.0812.09
Выздоровело876 225+2 690
30.08
2599
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
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7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
30.0812.09
Инфицировано28 773 855+262 640
30.08
256392
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
30.0812.09
Скончалось920 467+4 427
30.08
5219
31.08
3796
1.09
4188
2.09
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10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
30.0812.09
Выздоровело19 466 006+237 437
30.08
207371
31.08
209600
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5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
30.0812.09
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сути на 5 449, общее количество инфицированных достигло 1 062 811, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно данным штаба, суточный рост 29 дней не превышает 0,5%.

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Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО, (0%), в Москве, Московской и Смоленской областях, Чеченской Республике (по 0,2%), Республике Татарстан, Чувашской Республике и Тульской области (по 0,3%).

В частности, новые 650 случав выявлены в Москве, 206 — в Санкт-Петербурге, 166 — в Московской области, 162 в Ростовской области, 159 — в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в России продолжают лечение 168 008 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, возросло в России на 2 690 за сутки, всего уже выздоровели 876 225 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 82,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 94 против 119 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 578 пациентов.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

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