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14:09 (мск), источник: ТАСС

В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России» за аферу на 2,1 млн рублей

В СК сообщили, что после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 13 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина по подозрению в попытке мошенничества на 2,1 млн рублей. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, «после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия».

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Покушение на мошенничество”)», — сказала она.

По словам Петренко, в ходе оперативно-разыскных мероприятий задокументировали факт получения Ерохиным денежных средств в размере 2,1 млн рублей. «Деньги он получил от представителя администрации муниципального образования Новороссийска, действующего под контролем оперативных служб, за ненаправление в дни проведения выборов своих наблюдателей на избирательные участки, отсутствие провокаций и иных препятствий при проведении выборов со стороны подконтрольных ему граждан», — сообщила Петренко.

Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва. Дело расследует Главное следственное управление СК России.

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