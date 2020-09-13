14:09 (мск), источник: ТАСС
В Новороссийске задержали главу отделения «Справедливой России» за аферу на 2,1 млн рублей
В СК сообщили, что после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия.
ТАСС, 13 сентября. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении депутата городской думы Новороссийска 6-го созыва, председателя совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина по подозрению в попытке мошенничества на 2,1 млн рублей. Как сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко, «после получения денежных средств Ерохин был задержан на месте происшествия».
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Покушение на мошенничество”)», — сказала она.
По словам Петренко, в ходе
Ерохин является кандидатом в депутаты городской думы Новороссийска 7-го созыва. Дело расследует Главное следственное управление СК России.