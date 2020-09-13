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14:49 (мск), источник: РИА Новости

Правозащитники рассказали об условиях содержания Ефремова в СИЗО

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала об условиях содержания Михаила Ефремова в московском СИЗО № 5 «Водник».

Источник: РИА Новости

По ее словам, в камере расположены четыре койки, есть общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф, а также книги, шахматы и нарды. Кроме того, «Водник» — единственный столичный изолятор, где есть сцена.

Сейчас у актера только двое сокамерников, один из которых обвиняется в продаже наркотиков, а другой — в коррупции. Обоих соседей Ефремов назвал «людьми приятными».

«Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь», — заявила правозащитник в комментарии «Вестям».

Литвинович добавила, что у Ефремова нет претензий к условиям содержания.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой». Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице.

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