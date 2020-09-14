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10:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Деньги «Роскосмоса» исчезли в телеметрии. За улучшение средств обеспечения полетов заплатили дважды

Как стало известно «Ъ», в производстве следственных органов ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело, возбужденное по факту особо крупного мошенничества, связанного с двойной оплатой «Роскосмосом» работ по усовершенствованию программно-технических средств при запусках грузовых и пилотируемых космических кораблей «Прогресс МС» и «Союз МС». Предполагаемый ущерб составляет около 200 млн руб.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы возбудило по результатам аудита, проведенного «Роскосмосом» еще в 2018 году.

В ходе проверки было установлено, что с 2010 по 2018 год «Роскосмос» заключал с АО ЦНИИмаш, являющимся головным научно-исследовательским институтом госкорпорации, договоры на обновление и усовершенствование программно-технических средств, а также подготовку персонала космодрома Байконур, центра управления полетами, а также научно-исследовательского судна «Космонавт Виктор Пацаев».

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Однако проверкой было установлено, что для осуществления этих работ руководство ЦНИИмаш, со своей стороны, привлекало ракетно-космическую корпорацию «Энергия», с которой также заключало соответствующие договоры, а РКК, в свою очередь, — с ЗАО «Центр технического перевооружения службы управления космическими полетами» (ЗАО ЦТП), уставный капитал которого составлял 12 тыс. руб. 26 сентября 2019 года ЗАО было исключено из ЕГРЮЛ за предоставление ненадлежащей отчетности.

Согласно договорам, заключенным между «Роскосмосом» и ЦНИИмаш, обновленные компьютерные программы должны были обеспечить отслеживание запусков и движения грузовых кораблей «Прогресс МС» и пилотируемых «Союз МС» с космодрома Байконур и находящегося в Калининграде НИС «Космонавт Виктор Пацаев». Специалисты космодрома и НИС должны были заниматься приемом и анализом телеметрических данных с кораблей и их передачей в ЦУП, расположенный в подмосковном Королеве.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, сотрудники ЦНИИмаш, выполнив работы по договорам, передавали свои данные в РКК «Энергия», а она передавала затем в «Роскосмос» результаты работ, якобы сделанных ЗАО ЦТП.
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В результате, полагает следствие, «Роскосмос» дважды оплатил работы по подготовке персонала и усовершенствованию программно-технического обеспечения полетов, чем госкорпорации был нанесен ущерб в особо крупном размере, который предварительно был оценен в 200 млн руб.

По данным источников «Ъ» в силовых структурах, пока подозреваемых или обвиняемых по данному уголовному делу нет, но не исключено, что в ближайшее время они могут появиться из числа заместителей бывшего гендиректора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, руководившего корпорацией до 2018 года. Ряд сотрудников РКК уже допрошен в качестве свидетелей. Как сообщал «Ъ», в конце августа Солнцев и его предполагаемые сообщники были арестованы Бабушкинским райсудом по ходатайствам ГСУ СКР по Московской области: следствие полагает, что они похитили 1 млрд руб. при поставках электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.

Юрий Сенаторов

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