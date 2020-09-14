08:05 (мск), источник: ТАСС
В Кузбассе произошло обрушение в шахте «Чертинская-Коксовая»
КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/ — В результате ЧП погиб один горняк, сообщил источник в оперативных службах.
Обрушение горной породы произошло утром в понедельник в забое шахты «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. Из шахты эвакуированы 87 человек, по предварительным данным, один человек погиб, связь с еще одним не установлена, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.
«В осевом штреке шахты “Чертинская-Коксовая” произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты», — сказал собеседник агентства.
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По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии
Угольная шахта «Чертинская-Коксовая» расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании «ММК-Уголь», которая входит в состав ПАО «ММК» («Магнитогорский металлургический комбинат») — одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки «Ж».