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08:05 (мск), источник: ТАСС

В Кузбассе произошло обрушение в шахте «Чертинская-Коксовая»

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/ — В результате ЧП погиб один горняк, сообщил источник в оперативных службах.

Обрушение горной породы произошло утром в понедельник в забое шахты «Чертинская-Коксовая» в Кемеровской области. Из шахты эвакуированы 87 человек, по предварительным данным, один человек погиб, связь с еще одним не установлена, сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

«В осевом штреке шахты “Чертинская-Коксовая” произошло обрушение кровли. На момент происшествия в забое находились 95 человек, 87 из них эвакуировались, шестеро остались для поддержания жизнеобеспечения шахты», — сказал собеседник агентства.

Предварительно, один горнорабочий погиб, судьба еще одного неизвестна.

В пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области ТАСС сообщили, что на месте происшествия работают отделения горноспасателей. «Задействованы 31 человек и 7 единиц техники», — пояснили в пресс-службе.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, добыча и проходка на угольном предприятии из-за происшествия временно приостановлены, на месте работает комиссия, устанавливаются причины происшествия.

Угольная шахта «Чертинская-Коксовая» расположена в городе Белово Кемеровской области и находится под управлением компании «ММК-Уголь», которая входит в состав ПАО «ММК» («Магнитогорский металлургический комбинат») — одного из крупнейших мировых производителей стали. Шахта ведет добычу коксующихся углей марки «Ж».

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