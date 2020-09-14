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09:37 (мск), источник: РИА Новости

Пашаев объяснил жесткий приговор Ефремову

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил жесткий приговор актеру по делу о смертельном ДТП в Москве.

Источник: РИА Новости

Юрист возмутился заявлениям, что именно из-за него артист получил восемь лет заключения. По мнению Пашаева, суд был необъективен по отношению к его клиенту.

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«Пресненский суд судил не обыкновенного человека, а Ефремова. И точка!» — заявил Пашаев в интервью «Собеседнику».

Адвокат пояснил, что у следователя, который занимался делом актера, есть другое дело по ДТП, в результате которого погибли два человека, однако виновный там не был знаменитостью. Пашаев отметил, что в этом случае смог решить вопрос с потерпевшим, и, возможно, добиться условного срока.

Он подчеркнул, что изучая документы по делу Ефремова, обнаружил очень много нарушений как в экспертизе, так и процессуально. По мнению юриста, «есть все шансы» отменить приговор в кассационной инстанции, а так же в Верховном суде.

На этой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Лада». За рулем фургона был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

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