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11:14 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует рост числа смертей из-за коронавируса в Европе в последние осенние месяцы — в ноябре, октябре. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

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11:58 (мск)В России зафиксировано максимальное число случаев заражения COVID-19 с 27 июля
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:25 MSK, 14.09
Инфицировано1 068 320+5 509
31.08
4993
1.09
4729
2.09
4952
3.09
4995
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
31.0813.09
Скончалось18 635+57
31.08
83
1.09
123
2.09
115
3.09
114
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
31.0813.09
Выздоровело878 700+2 475
31.08
2405
1.09
6318
2.09
5464
3.09
5766
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
31.0813.09
Инфицировано29 008 497+230 178
31.08
220909
1.09
260664
2.09
272317
3.09
278911
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
31.0813.09
Скончалось924 127+3 583
31.08
3796
1.09
4188
2.09
6651
3.09
6032
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
12.09
6092
13.09
4547
31.0813.09
Выздоровело19 627 266+158 068
31.08
209600
1.09
205616
2.09
254501
3.09
219681
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
13.09
241033
31.0813.09
Источник: Reuters
Новость
Коронавирус: полгода с начала пандемии, рекордное число заболевших на Украине и во Франции

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Клюге. В сообщении агентства отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования из-за новой волны эпидемии в Европе.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире за последние сутки 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. На сайте говорится, что всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.

В России, по данным на 13 сентября, выявлено 5449 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 1 062 811 случаев болезни, 876 255 человек выздоровели, 18 578 — умерли. Продолжают лечение более 168 000 человек.

ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Во время загрузки произошла ошибка.
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