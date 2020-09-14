ВОЗ прогнозирует рост смертности в Европе из-за коронавируса

«Ситуация усложнится. В октябре, в ноябре мы увидим более высокую смертность», — заявил Клюге. В сообщении агентства отмечается, что увеличение числа смертей будет связано с ростом количества случаев инфицирования
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире за последние сутки 307 930 новых случаев заражения коронавирусом, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, этот показатель стал максимальным с начала пандемии. На сайте говорится, что всего в мире выявлено 28 637 952 случая заражения коронавирусом, скончались 917 417 заболевших.
В России, по данным на 13 сентября, выявлено 5449 случаев заражения коронавирусом. За весь период в стране зарегистрировали 1 062 811 случаев болезни, 876 255 человек выздоровели, 18 578 — умерли. Продолжают лечение более 168 000 человек.