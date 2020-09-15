На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу

В результате происшествия произошел сильный выброс газа, к настоящему времени утечка ликвидирована, отметили в пресс-службе.
По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени. «В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь», — написала в Facebook певица Гайтана.
Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».
В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает Gordon.ua.
Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.
«Уренгой Помары — Ужгород» — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская — «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».