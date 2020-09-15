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05:22 (мск), источник: РИА Новости

На Украине произошло ЧП на газопроводе, по которому качают газ в Европу

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Киевской области Украины произошла разгерметизация газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород», по которому идет транзит газа в Европу. Об этом сообщили в пресс-службе поселкового совета населенного пункта Чабаны, расположенного неподалеку от места ЧП.

В результате происшествия произошел сильный выброс газа, к настоящему времени утечка ликвидирована, отметили в пресс-службе.

По свидетельствам очевидцев, авария произошла вскоре после полуночи по местному времени. «В 00.15 в Иванковичах был слышен большой взрыв, от которого задрожали стекла в доме. Перед взрывом показалось, что падает самолет. И сейчас продолжает что-то очень громко шуметь», — написала в Facebook певица Гайтана.

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Информацию о происшествии также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он отметил в Facebook, что после взрыва был слышен «очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах».

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество, передает Gordon.ua.

Официальных комментариев со стороны аварийных и газовых служб пока нет.

«Уренгой Помары — Ужгород» — магистральный экспортный газопровод, построенный в 1983 году для поставки природного газа с сибирских месторождений потребителям в союзных республиках и странах Центральной и Западной Европы. В настоящее время российская часть газопровода управляется ПАО «Газпром», украинская — «Укртрансгаз», дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины».

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