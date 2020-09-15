Директор СВР опроверг сообщения о наличии у России запасов «Новичка»

Немецкое правительство утверждает, что блогера Алексея Навального отравили именно этим веществом и требует, чтобы российские власти разобрались в ситуации.
«И это было зафиксировано в установленном порядке. Поэтому говорить о том, что на территории России имеются или производство, или старые запасы боевых отравляющих веществ — это, конечно, дезинформация», — отметил руководитель СВР.
Комментируя ситуацию с Навальным, Нарышкин подчеркнул, что омские врачи провели исследования по всем протоколам и не нашли ядов в организме блогера на момент его вылета из России.
«Факт заключается в том, что наши российские врачи, врачи Омской больницы, спасшие жизнь Алексею Навальному, конечно, провели в кратчайшие сроки самый глубокий комплекс исследований, экспертиз, в том числе и на выявление токсичных и отравляющих веществ. Эти исследования проводились на самом современном оборудовании, по самым жестким медицинским протоколам».
Все собранные в Омске данные, как и образцы биологического материала, задокументированы, и врачи могут получить к ним доступ, добавил он.
Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в Омске, врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли.
Позже его перевезли в Германию, официальные представители которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ «Новичок». Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.
Накануне немецкое правительство сообщило, что запросило поддержку Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу Навального, а лаборатории Швеции и Франции подтвердили данные германских коллег.
Известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к «Новичку». Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.