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11:29 (мск), источник: Life.ru

Жуткий рёв и грохот. В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров — видео

По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб. Но засыпаны дорога и река.

Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии произошёл массивный оползень, который в буквальном смысле обрушил гору на автотрассу Дыйкан — Кара-Кече. Местные автомобилисты и рабочие запечатлели происшествие на видео. На кадрах видно, как сход оползня затрагивает всё больше и больше горных пород, пока даже скалистый выступ на вершине не начинает рушиться.

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По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако оказались повреждены линии электропередачи, завалена автотрасса, перегорожена река.

По решению Комиссии по гражданской защите республики, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка — сохраняется угроза новых оползней.

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