11:29 (мск), источник: Life.ru
Жуткий рёв и грохот. В Киргизии огромная гора сползла в ущелье на глазах у шахтёров — видео
По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб. Но засыпаны дорога и река.
Вблизи одного из крупнейших угольных месторождений в Киргизии произошёл массивный оползень, который в буквальном смысле обрушил гору на автотрассу Дыйкан —
По предварительным данным, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал. Однако оказались повреждены линии электропередачи, завалена автотрасса, перегорожена река.
По решению Комиссии по гражданской защите республики, дорога временно закрыта в связи с опасностью проезда этого участка — сохраняется угроза новых оползней.