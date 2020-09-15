14:38 (мск), источник: РИА Новости
Красная пустыня: Орегон после пожаров
Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.
На западе США сейчас бушуют более 90 крупных пожаров
В борьбе с огнем участвуют десятки тысяч пожарных и волонтеров
В одном только Орегоне горит более 93 тысяч гектаров леса
Из-за жары и сильного ветра огонь продолжает распространяться по штату
Жертвами пожаров стали 10 человек
Еще более 20 человек пропали без вести
В нескольких округах объявили режим чрезвычайной ситуации
Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома
По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда
Красное огнезащитное покрытие после пожара в Орегоне