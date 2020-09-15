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14:38 (мск), источник: РИА Новости

Красная пустыня: Орегон после пожаров

Природные пожары стали катастрофой для западных штатов США, в Орегоне огонь опустошил целые города. Апокалиптические кадры — в фотоленте Ria.ru.

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AFP 2020
1/10

На западе США сейчас бушуют более 90 крупных пожаров

Reuters
2/10

В борьбе с огнем участвуют десятки тысяч пожарных и волонтеров

AFP 2020
3/10

В одном только Орегоне горит более 93 тысяч гектаров леса

Reuters
4/10

Из-за жары и сильного ветра огонь продолжает распространяться по штату

AFP 2020
5/10

Жертвами пожаров стали 10 человек

Reuters
6/10

Еще более 20 человек пропали без вести

Reuters
7/10

В нескольких округах объявили режим чрезвычайной ситуации

Reuters
8/10

Более полумиллиона человек были вынуждены покинуть свои дома

Reuters
9/10

По словам губернатора Оригона, такого количества пожаров в штате не было никогда

Reuters
10/10

Красное огнезащитное покрытие после пожара в Орегоне

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