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02:12 (мск), источник: Известия

В Болгарии назвали имена подозреваемых в покушении россиян

Прокуратура Болгарии назвали имена троих россиян, подозреваемых в покушении на убийство болгарских граждан в 2015 году.

Источник: РИА "Новости"

Согласно опубликованному 15 сентября на сайте ведомства заявлению, трое граждан РФ объявлены в международный розыск по линии Интерпола. Их подозревают в попытке отравления бизнесменов Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и Валентина Тахчиева.с использованием фосфорорганического соединения диэтилфосфоната.

Прокуратура утверждает, что подозреваемые скрывают настоящие имена.

«Они личность лиц следующим образом: Георгий Горшков — Egor Gordienko, Сергей Павлов — Sergey Lyutenko, Сергей Федотов — Denis Sergeev, прокуратура приняла меры по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест, а также запросов на международный розыск», — говорится в сообщении.

При этом подтверждения того, что указанные имена являются настоящими, нет.

В 2015 году Гербев во время ужина с партнерами в ресторане в Софии почувствовал недомогание и был госпитализирован. Затем в больницу доставили его сына. В ходе расследования были обнаружены следы вещества хлорпирифос, которое используют для борьбы с вредителями.

21 февраля посольство России в Болгарии сообщило, что не получало официальных запросов по обвинению троих россиян в покушении на убийство.

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