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04:44 (мск), источник: РИА Новости

СК создал штаб в рамках борьбы с оправданием нацизма

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Следственный комитет России создал штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма, заявил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Бастрыкин.

Источник: РИА Новости

«Наша обязанность — защищать доброе имя живых и павших воинов-освободителей, мирных жителей, жертв нацистов. Помнить и знать уроки войны — значит иметь еще и возможность предотвратить трагедии и ошибки в настоящем. С учетом этого нами недавно создан штаб по координации поисковой и архивной работы Следственного комитета», — сказал он.

В состав штаба вошли представители других ведомств и общественных организаций, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и следственных органов СК России, на территории которых запланировано проведение архивных, историко-разведывательных и поисковых работ по проекту «Без срока давности».

«Мы должны препятствовать искажению исторической правды, в том числе и уголовно-правовыми мерами», — добавил Бастрыкин.

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Ранее СК сообщил о планах создать отделение по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и на предотвращение искажения исторических фактов.

Следственный комитет летом нынешнего года завел несколько уголовных дел после публикаций на сайте проекта «Бессмертный полк» фотографий нацистов, в том числе Гитлера. Те публикации вызвали широкий резонанс и возмущение в обществе. Также в нынешнем году СК завел уголовные дела о массовых убийствах мирного населения на территории Псковской и Новгородской областей в годы Великой Отечественной войны, и о геноциде жителей Сталинграда нацистами в 1942−43 годах.

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