Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 сентябряУчреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
11Не пропустите золотую осень!
13:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Известный националист Максим Марцинкевич покончил с собой

В Челябинске по этапу в Москву покончил с собой известный националист и идеолог неформального международного общественного движения «Реструкт» Максим Марцинкевич (Тесак). Он был трижды судим за различные преступления.

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ

По информации защитников Тесака, его заставили признаться в нескольких тяжких преступлениях и хотели отправить в Москву для проверки этих данных. Следственный комитет теперь проводит доследственную проверку по факту суицида, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.

По предварительным данным, Тесак покончил с собой в одной из камер СИЗО № 3 Челябинска. Его тело нашли утром сокамерники, рядом была оставлена записка, в которой он простился с друзьями и женой. По предварительным данным, он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. Из Челябинска Максима Марцинкевича должны были отправить по этапу в Москву.

Свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии. Соответствующий приговор ему вынес Бабушкинский райсуд, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве и других преступлениях. Тесак и его соратники нападали на наркоторговцев, заставляя их признаваться в преступлениях под видеозапись.

По результатам этого дела Максим Марцинкевич обратился в Мосгорсуд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 800 тыс. руб.

В обоснование требований националист указал, что 15 октября 2014 года следователем Следственного комитета России (СКР) в отношении его было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ (грабеж, разбой, хулиганство). 10 ноября 2014 года — еще одно: по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В декабре того же года все эти дела объединили в одном производстве, а ему предъявили соответствующее обвинение.

Новость
Марцинкевичу дали 10 лет колонии за нападения на предполагаемых наркоторговцев

Обвинительное заключение замгенпрокурора утвердил только 18 января 2016 года. Предварительные слушания по делу состоялись в феврале 2016 года в Бабушкинском райсуде, который вернул дело из-за ошибок в Генпрокуратуру. В июле 2016 года Тесаку предъявили новое обвинение по исправленному делу, которое снова поступило в Генпрокуратуру. Снова в суде его рассматривать стали в октябре 2016 года, а приговор был вынесен только 27 июня 2017 года. Однако в марте 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в Бабушкинский райсуд. 29 декабря 2018 года он еще раз приговорил Тесака, и на этот раз Мосгорсуд 30 мая 2019 года оставил данное решение в силе.

Требуя компенсацию, Тесак указывал, что срок предварительного следствия по делу превысил 31 месяц, общий срок рассмотрения уголовного дела составил более 23 месяцев, но ему было отказано в удовлетворении иска.

В карельской колонии националист не задержался. Его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где националист должен был выйти на свободу.

Учитывая затянувшиеся расследование и суды, он фактически отбыл наказание в СИЗО, однако срок ему в связи с изменениями, внесенными в законодательство, так и не пересчитали.

Адвокат Алексей Михальчик, защищавший националиста, сообщил «Ъ», что Тесак просто не успел обратиться в суд с соответствующим заявлением.

По версии защитника, во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе, по некоторым данным, об убийствах.

В Москве, по данным Михальчика, СКР должен был провести доследственную проверку этих данных.

Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего. При этом один из них вспомнил, что ранее Максим Марцинкевич уже вскрывал себе вены. Правда, по его словам, он делал это в знак протеста.

Николай Сергеев

 Вскрылась важная деталь встречи Путина и Лукашенко
Отравление Навального «Новичком» подтвердилось
В России за сутки выявили 5 670 новых случаев COVID-19
Россиян предупредили о рекордном повышении цен на сигареты
В Чечне предупредили о подготовке провокации с маской Кадырова
Медведь разбудил спящего у бассейна американца (видео)
СМИ: Медведева решила вернуться в группу Тутберидзе
Человек-мем. Как Евгений Петросян стал главным синонимом шуток
Здоровье
5 причин следить за здоровьем печени Почему и когда важно обратить внимание на этот орган?
Hi-Tech
Инноваций нет, но вы это купите. Появление Apple Watch SE и iPad Air — олицетворение новой эпохи В чем причина?
Кино
«Кинотавр 2020»: Ходченкова, Варнава, Молочников и первые призы «Кинотавр» в самом разгаре: смотрите фоторепортаж Кино Mail.ru с красных дорожек премьер и церемонии награждения победителей конкурса короткого метра
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Редкие кадры дочери Шойгу. Она просто удивительна (фото)
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Gnezdo.ru
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Тайские блогеры - миллионники
Щедрая выплата всем пенсионерам в 2020: поспеши
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь