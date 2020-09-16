Известный националист Максим Марцинкевич покончил с собой

Источник: Петр Кассин / Коммерсантъ
По информации защитников Тесака, его заставили признаться в нескольких тяжких преступлениях и хотели отправить в Москву для проверки этих данных. Следственный комитет теперь проводит доследственную проверку по факту суицида, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом.
По предварительным данным, Тесак покончил с собой в одной из камер СИЗО № 3 Челябинска. Его тело нашли утром сокамерники, рядом была оставлена записка, в которой он простился с друзьями и женой. По предварительным данным, он умер от потери крови, рядом с ним обнаружили бритвенные лезвия. Из Челябинска Максима Марцинкевича должны были отправить по этапу в Москву.
Свой последний десятилетний срок Тесак должен был отбывать в Карелии. Соответствующий приговор ему вынес Бабушкинский райсуд, признав виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, хулиганстве и других преступлениях. Тесак и его соратники нападали на наркоторговцев, заставляя их признаваться в преступлениях под видеозапись.
По результатам этого дела Максим Марцинкевич обратился в Мосгорсуд с административным исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок в размере 800 тыс. руб.
В обоснование требований националист указал, что 15 октября 2014 года следователем Следственного комитета России (СКР) в отношении его было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ (грабеж, разбой, хулиганство). 10 ноября 2014 года — еще одно: по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды). В декабре того же года все эти дела объединили в одном производстве, а ему предъявили соответствующее обвинение.
Обвинительное заключение замгенпрокурора утвердил только 18 января 2016 года. Предварительные слушания по делу состоялись в феврале 2016 года в Бабушкинском райсуде, который вернул дело из-за ошибок в Генпрокуратуру. В июле 2016 года Тесаку предъявили новое обвинение по исправленному делу, которое снова поступило в Генпрокуратуру. Снова в суде его рассматривать стали в октябре 2016 года, а приговор был вынесен только 27 июня 2017 года. Однако в марте 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в Бабушкинский райсуд. 29 декабря 2018 года он еще раз приговорил Тесака, и на этот раз Мосгорсуд 30 мая 2019 года оставил данное решение в силе.
Требуя компенсацию, Тесак указывал, что срок предварительного следствия по делу превысил 31 месяц, общий срок рассмотрения уголовного дела составил более 23 месяцев, но ему было отказано в удовлетворении иска.
В карельской колонии националист не задержался. Его отправили по этапу в Красноярск, оттуда в Новосибирск, а затем через Челябинск в Москву, где националист должен был выйти на свободу.
Учитывая затянувшиеся расследование и суды, он фактически отбыл наказание в СИЗО, однако срок ему в связи с изменениями, внесенными в законодательство, так и не пересчитали.
Адвокат Алексей Михальчик, защищавший националиста, сообщил «Ъ», что Тесак просто не успел обратиться в суд с соответствующим заявлением.
По версии защитника, во время этапа в Красноярске националист попал в так называемую пресс-хату, где его заставили написать явку с повинной о совершении тяжких преступлений, в том числе, по некоторым данным, об убийствах.
В Москве, по данным Михальчика, СКР должен был провести доследственную проверку этих данных.
Адвокаты, в разное время защищавшие Тесака, не верят в то, что он мог уйти из жизни добровольно, и сказали, что будут добиваться полноценного расследования происшедшего. При этом один из них вспомнил, что ранее Максим Марцинкевич уже вскрывал себе вены. Правда, по его словам, он делал это в знак протеста.
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