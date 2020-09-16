Норвежский радикал Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО

«Андерс Беринг Брейвик просит об условно-досрочном освобождении. Он также планирует подать новый иск против государства из-за нарушения его прав», — говорится в сообщении.
«От его (Брейвика) имени я подал прошение об условно-досрочном освобождении», — приводит газета слова адвоката Ойстена Стуррвика.
Как пояснил адвокат, Брейвик провел в тюрьме более 8 лет из 21 года, на которые он был осужден, и теперь теоретически имеет право подать такое прошение. Адвокат также добавил, что прошение было подписано двумя именами — Андерс Беринг Брейвик и Фритьоф Хансен — это имя, которое Брейвик взял себе уже в тюрьме. Как отметил адвокат, Брейвика продолжают содержать в одиночной камере, что арестант считает нарушением прав человека.
В 2015 году Брейвик уже подавал иск против государства, в котором заявлял о нарушении своих прав, иск был удовлетворен частично в окружном суде, однако апелляционный суд это решение отменил, отметив, что во время содержания Брейвика под стражей права человека не нарушаются. Верховный суд и суд по правам человека не стали рассматривать иски Брейвика.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.