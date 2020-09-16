Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 16 сентябряУчреждение Ордена Красного Знамени, образование государства Малайзия, выход мюзикла "Нотр-Дам де Пари" и другие события этого дня
Фоторепортажи
20Дым от лесных пожаров окутал небо Калифорнии
2855-летие Дмитрия Медведева
15:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Чем известен Максим Марцинкевич

В CИЗО Челябинска покончил с собой националист и идеолог неформального общественного движения «Реструкт» Максим Марцинкевич (Тесак), который был неоднократно судим за различные преступления. Уголовные дела и связанные с ним скандалы — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, родился 8 мая 1984 года в Москве. Учился в Российском государственном социальном университете, но был исключен.

Получил известность в неонацистских кругах в середине 2000-х посредством сайта «Формат-18», где выкладывались видеоролики в том числе с участием Максима Марцинкевича с инсценировками «казней» мигрантов и уличными нападениями.

Новость
Известный националист Максим Марцинкевич покончил с собой

В 2007 году впервые стал фигурантом уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Обвинение было предъявлено после дебатов в московском клубе «Билингва», где он «демонстрировал символику, направленную на разжигание межнациональной и религиозной розни». Следствие называло Максима Марцинкевича одним из лидеров неонацистской группировки «Формат-18». В 2008 году он был приговорен по этому делу к трем годам колонии-поселения.

В 2009 году, находясь в заключении, Максим Марцинкевич был осужден по второму уголовному делу по ст. 282, поводом для которого послужил видеоролик «Формата-18» с инсценировкой повешения «таджикского наркоторговца». К сроку Максима Марцинкевича суд добавил еще шесть месяцев колонии. В 2010 году «Формат-18» был признан Мосгорсудом экстремистским объединением.

Освободившись из колонии в 2011 году, Максим Марцинкевич запустил на YouTube шоу «Оккупай-педофиляй», целями которого были заявлены поиск педофилов через соцсети с помощью провокаций и проведение с ними «профилактических бесед». Шоу освещали в своих сюжетах НТВ и РЕН ТВ, его выпуск прекратился в 2014 году после новых уголовных дел в отношении Максима Марцинкевича.

Новость
Марцинкевичу дали 10 лет колонии за нападения на предполагаемых наркоторговцев

В конце 2013 года он стал фигурантом третьего уголовного дела по ст. 282. Поводом стал ряд видеороликов с участием националиста, опубликованных на его странице на YouTube, в которых СКР нашел присутствие «неонацистской идеологии в оценочных суждениях». Максим Марцинкевич был заочно арестован, в тот момент он находился на Кубе, куда уехал еще в статусе свидетеля. В январе 2014 года его экстрадировали в Россию. В августе того же года он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре Мосгорсуд сократил срок до двух лет и десяти месяцев.

В октябре—ноябре 2014 года был возбужден ряд новых уголовных дел в отношении Максима Марцинкевича, позже объединенных в одно. Обвинения были предъявлены вновь по ст. 282, а также по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленное уничтожение и повреждение имущества») и ст. 213 («Хулиганство»). По данным следствия, речь шла о нападениях в 2013—2014 годах Максима Марцинкевича и других участников организации «Реструкт», сооснователем и лидером которой он был, на восемь человек, один из которых от полученных травм скончался. Книга «Реструкт!», написанная Максимом Марцинкевичем, по решению суда была внесена в список экстремистских материалов.

В июне 2017 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима. В марте 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. В декабре 2018 года Бабушкинский суд еще раз приговорил Тесака, и на этот раз Мосгорсуд в мае 2019 года оставил данное решение в силе.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вскрылась важная деталь встречи Путина и Лукашенко
Отравление Навального «Новичком» подтвердилось
Германия предложила США сделку по «Северному потоку — 2»
Новый прогноз коронакризиса: беспрецедентное падение экономики
Россия изменила правила въезда в страну
Дом российского правительства зачистят от ворон за 42 млн рублей
Националиста Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО
Андерс Брейвик, убивший 77 человек, попросил об УДО
Пять лет до пенсии. Какие льготы положены предпенсионерам
Здоровье
Гастроэнтеролог назвала опасную для здоровья одежду Особенно для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ.
Hi-Tech
WhatsApp стал удалять пользователей из чатов из-за ошибки Мессенджер мешает людям спокойно общаться
Авто
Что поменялось в Kia Rio? Тест обновленного седана Бестселлер российского рынка получил более агрессивную внешность и ряд новых опций
Кино
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей Дочь Алсу будет вести музыкальную рубрику в утреннем шоу на телеканале «Карусель»
Новости партнеров
Выплата 25 000 рублей рожденным с 1950 по 1991 год: подробности
Президент России поручил восстановить доходы медиков, не связанных с COVID
Как платят в ЕС за свет
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Популярные темы на «Детях»
Поспорили с мужем. 220
По заявкам слушателей, Венецианский кинофестиваль 216
Молись и кайся! Угадайка инквизиторская. 209
Идеальное детство или Норман Роквелл и детские истории 207
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Новости партнеров
Правительство по требованию президента восстанавливает покупку лекарств
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
Врач, лечивший Навального в Омске, получил от его окружения десятки угроз
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь