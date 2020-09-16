Чем известен Максим Марцинкевич

Максим Марцинкевич, также известный как Тесак, родился 8 мая 1984 года в Москве. Учился в Российском государственном социальном университете, но был исключен.
Получил известность в неонацистских кругах в середине 2000-х посредством сайта «Формат-18», где выкладывались видеоролики в том числе с участием Максима Марцинкевича с инсценировками «казней» мигрантов и уличными нападениями.
В 2007 году впервые стал фигурантом уголовного дела по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Обвинение было предъявлено после дебатов в московском клубе «Билингва», где он «демонстрировал символику, направленную на разжигание межнациональной и религиозной розни». Следствие называло Максима Марцинкевича одним из лидеров неонацистской группировки «Формат-18». В 2008 году он был приговорен по этому делу к трем годам колонии-поселения.
В 2009 году, находясь в заключении, Максим Марцинкевич был осужден по второму уголовному делу по ст. 282, поводом для которого послужил видеоролик «Формата-18» с инсценировкой повешения «таджикского наркоторговца». К сроку Максима Марцинкевича суд добавил еще шесть месяцев колонии. В 2010 году «Формат-18» был признан Мосгорсудом экстремистским объединением.
Освободившись из колонии в 2011 году, Максим Марцинкевич запустил на YouTube шоу «Оккупай-педофиляй», целями которого были заявлены поиск педофилов через соцсети с помощью провокаций и проведение с ними «профилактических бесед». Шоу освещали в своих сюжетах НТВ и РЕН ТВ, его выпуск прекратился в 2014 году после новых уголовных дел в отношении Максима Марцинкевича.
В конце 2013 года он стал фигурантом третьего уголовного дела по ст. 282. Поводом стал ряд видеороликов с участием националиста, опубликованных на его странице на YouTube, в которых СКР нашел присутствие «неонацистской идеологии в оценочных суждениях». Максим Марцинкевич был заочно арестован, в тот момент он находился на Кубе, куда уехал еще в статусе свидетеля. В январе 2014 года его экстрадировали в Россию. В августе того же года он был приговорен к пяти годам колонии строгого режима. В ноябре Мосгорсуд сократил срок до двух лет и десяти месяцев.
В октябре—ноябре 2014 года был возбужден ряд новых уголовных дел в отношении Максима Марцинкевича, позже объединенных в одно. Обвинения были предъявлены вновь по ст. 282, а также по ст. 162 («Разбой»), ст. 167 («Умышленное уничтожение и повреждение имущества») и ст. 213 («Хулиганство»). По данным следствия, речь шла о нападениях в 2013—2014 годах Максима Марцинкевича и других участников организации «Реструкт», сооснователем и лидером которой он был, на восемь человек, один из которых от полученных травм скончался. Книга «Реструкт!», написанная Максимом Марцинкевичем, по решению суда была внесена в список экстремистских материалов.
В июне 2017 года Бабушкинский районный суд Москвы приговорил Максима Марцинкевича к десяти годам колонии строгого режима. В марте 2018 года Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. В декабре 2018 года Бабушкинский суд еще раз приговорил Тесака, и на этот раз Мосгорсуд в мае 2019 года оставил данное решение в силе.
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