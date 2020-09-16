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17:26 (мск), источник: Коммерсантъ

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к захвату власти

Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти, сообщил Следственный комитет (СК) Белоруссии. Она обвиняется в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности.

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«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) УК Республики Беларусь», — говорится в Telegram-канале республиканского СК. Колесникова остается под стражей.

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Напомним, Марию Колесникову задержали 7 сентября сотрудники погранкомитета Белоруссии. До этого она в течение суток не выходила на связь с момента похищения неизвестными.

Только 9 сентября стало известно, что она арестована по делу о призывах к захвату власти. Защита оппозиционерки 12 сентября обжаловала ее арест.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Колесникова пыталась бежать на Украину к своей сестре.

Другие члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков в Киеве рассказали, что до задержания госпожи Колесниковой силовики предлагали им вывезти ее из страны. Сама оппозиционерка требует возбудить дела о своем похищении, незаконном лишении свободы и угрозе убийством.

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