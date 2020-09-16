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21:32 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, что Марцинкевич просил о помощи перед смертью

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Националист Максим Марцинкевич, найденный мертвым в СИЗО, неоднократно просил помощи, к нему не пускали адвокатов, рассказала РИА Новости член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

Источник: РИА Новости

Ранее ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

«В последнее время он неоднократно просил у нас помощи, он считал, что его должны были выпустить еще в конце января 2020 года — должны были зачислить день в СИЗО за полтора в колонии, но этого не произошло. Адвокатов к нему тоже не пускали, потом он через них же просил помощи, а потом говорил, что ему уже ничто и никто не поможет», — сказала правозащитница.

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Меркачева добавила, что она посылала запросы в Красноярск. «Нам надо было бить тревогу», — подчеркнула правозащитница.

«Марцинкевич писал, что скоро все узнают, что с ним там происходит, он говорил: главное — доехать до Москвы», — сказала Меркачева.

Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН по Коми. В октябре того же года в России частично декриминализировали статью 282 УК РФ, что позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта наказания.

В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.

После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в Сосногорске, а позже — в следственные изоляторы Красноярского края и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.

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