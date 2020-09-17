00:21 (мск), источник: ТАСС
Прокуратура Польши требует ареста работавших в день крушения Ту-154М диспетчеров
Ведомство подало в суд соответствующее ходатайство.
ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту
Об этом сообщила в среду поздним вечером
«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — цитирует Бялик Польское агентство печати.
Как информирует польское агентство, ходатайство в суд — это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.