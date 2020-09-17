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00:21 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Польши требует ареста работавших в день крушения Ту-154М диспетчеров

Ведомство подало в суд соответствующее ходатайство.

Источник: РИА "Новости"

ВАРШАВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в Районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года.

Об этом сообщила в среду поздним вечером пресс-секретарь прокуратуры Ева Бялик.

«Обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей», — цитирует Бялик Польское агентство печати.

Как информирует польское агентство, ходатайство в суд — это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

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