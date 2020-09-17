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16:24 (мск), источник: Комсомольская правда

СК: Марцинкевич (Тесак) перед самоубийством признался в серии убийств

Националист раскаялся в том, что убивал с 19 лет, и указал следователю места криминальных захоронений в столичном регионе.

Источник: РИА "Новости"

В сети Интернет появилось множество слухов о таинственной гибели в камере челябинского следственного изолятора 36-летнего москвича Максима Марцинкевича, которого блогеры знали под именем Тесак. Прозвище оказалось отнюдь не игровым. Как удалось недавно выяснить следствию, Марцинкевич может быть причастен к серии убийств лиц не славянской внешности, которые он совершил с 2003 по 2007 год. Об этом kp.ru в эксклюзивном интервью рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

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Чем известен Максим Марцинкевич

— В Челябинской области сейчас проводится проверка по факту смерти заключенного Марцинкевича. Что с ним случилось?

— Трагический случай произошел в ночь с 15 на 16 сентября. Тело Максима Марцинкевича было обнаружено в камере в 8 часов утра. А точное время и причина смерти будут установлены экспертами. О своем решении он сообщил в одной из предсмертных записок. Там говорится буквально следующее: «я уже вскрыл…, а умирать совсем не страшно…».

— В интернете появились предсмертные записки Марцинкевича. Откуда они взялись?

— Все записки, которые появились в интернете, совершенно реальные. Они были обнаружены в камере рядом с телом, но как они попали в сеть, следствию предстоит установить.

— Сколько этих записок обнаружено в камере?

— Две записки и прощальное письмо гражданской жене (прим. — он так ее называл). В нем он также пишет о том, что не видит дальше смысла жить.

— Но пишут, что есть записки, в которых он говорит о том, что если с ним что-то случится, и он вдруг погибнет, значит, ему в этом кто-то помог…

Известно о подобной записке, датированной 2014 годом.
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— Что с ним могло произойти за это время? Почему он поменял свое решение?

— Следователям предстоит восстановить всю картину, дать правовую оценку действиям или бездействию сотрудников СИЗО. Но пока, в рамках процессуальной проверки можно с большой уверенностью говорить о том, что Марцинкевич оставил предсмертные записки и совершил самоубийство. Мотив для лишения себя жизни у него был очень серьезный. Вы знаете, что ранее он был осужден на 10 лет. По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились.

— С чем это связано?

— В 2007 году в связи с распространением видеозаписи, на которой было запечатлено двойное убийство лиц неславянской национальности, было возбуждено уголовное дело. В последующем предварительное следствие приостановили в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности.

В рамках оперативно-розыскной деятельности, не связанной с обстоятельствами этого дела, в колонии Красноярского края один из осужденных, являющийся сторонником националистических взглядов, дал показания о причастности Марцинкевича к этому двойному убийству. В ходе проверки этой информации его причастность подтвердилась. При этом сам Марцинкевич способствовал установлению обстоятельств преступлений и был готов указать следствию место захоронения тел погибших.

Именно поэтому было инициировано его этапирование в Москву для того, чтобы проверить эту информацию, провести проверки показаний для обнаружения места захоронения погибших.

— О чем он еще говорил на допросах?

Он заявил, что начал убивать приезжих в Москве с 19 лет. Это он рассказал в совершенно спокойной доверительной беседе со следователем. Все эти записи у нас есть.

Он на них полностью раскаивается и осуждает свои поступки, совершенные в прошлом, будучи приверженцем националистических взглядов. Именно поэтому он решил рассказать не только об убийстве 2007 года, но и о других преступлениях, к которым был причастен. В частности, он подробно описал обстоятельства другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно, и описал место захоронения жертв. На основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления.

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Тесаку дали 10 лет за разбой и хулиганство

— Что он еще рассказал следователю об этом этапе своей жизни? Ведь если в 2007 году ему было 23 года, выходит, что он убивал в Москве приезжих около 4 лет?

— Он рассказал, что слишком поздно разочаровался в своих националистических взглядах, которые толкали его к убийствам.

— Понял, что они были ошибочными и пытался как-то искупить свою вину перед обществом последующими акциями?

— Не будем делать предположения. Убийства, которые он совершил в 2007 году, он также записывал с друзьями на видео. Это видео было выложено в сети Интернет. По этому уголовному делу мы пока ничего комментировать не будем. Но повторю, что Марцинкевич активно сотрудничал со следствием и дал признательные показания. Нельзя исключать, что он действительно не смог смириться с осознанием тяжести и бессмысленности совершенных особо тяжких преступлений, а также неизбежностью нового длительного, возможно, даже пожизненного заключения, которое его ожидало.

Кто стоит за смертью Тесака: Марцинкевич предсказал свое убийство
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17:15 (мск)© Ньюстюб
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