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17 сентября, источник: ТАСС

В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом

Таким образом, за все время пандемии общее число умерших из-за COVID-19 в столице достигло 5 033.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:22 MSK, 17.09
Инфицировано1 085 281+5 762
4.09
5110
5.09
5205
6.09
5195
7.09
5185
8.09
5099
9.09
5218
10.09
5363
11.09
5504
12.09
5488
13.09
5449
14.09
5509
15.09
5529
16.09
5670
17.09
5762
4.0917.09
Скончалось19 061+144
4.09
121
5.09
110
6.09
61
7.09
51
8.09
122
9.09
142
10.09
128
11.09
102
12.09
119
13.09
94
14.09
57
15.09
150
16.09
132
17.09
144
4.0917.09
Выздоровело895 868+5 754
4.09
5812
5.09
5379
6.09
2823
7.09
2328
8.09
6772
9.09
6409
10.09
5915
11.09
5734
12.09
5428
13.09
2690
14.09
2475
15.09
5605
16.09
5809
17.09
5754
4.0917.09
Инфицировано29 992 968+308 710
4.09
271642
5.09
318582
6.09
263637
7.09
218584
8.09
231016
9.09
239354
10.09
289901
11.09
305600
12.09
319775
13.09
267601
14.09
234642
15.09
278925
16.09
306461
17.09
286592
4.0917.09
Скончалось942 939+5 604
4.09
5538
5.09
6048
6.09
4883
7.09
3676
8.09
9282
9.09
4961
10.09
6134
11.09
5861
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6092
13.09
4547
14.09
3660
15.09
4449
16.09
6870
17.09
5486
4.0917.09
Выздоровело20 375 399+224 791
4.09
229938
5.09
204748
6.09
220261
7.09
183207
8.09
205553
9.09
207017
10.09
232203
11.09
217360
12.09
220036
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241033
14.09
161260
15.09
243165
16.09
221227
17.09
235751
4.0917.09
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли восемь пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались восемь пациентов, у всех был подтвержден диагноз “пневмония” и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 5 033 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ лучше сразу обратиться к врачу и не заниматься самолечением.

Коронавирусом в мире заразились около 29,9 млн человек, более 940 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 1 085 281 случай заражения, выздоровели 895 868 человек, умер 19 061.

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