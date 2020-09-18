СК пресек деятельность незаконно продававшей билеты в театры и на спорт ОПГ

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по части 4 ст. 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»).
В рамках расследования были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Астраханской областях.
«У соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности», — добавили в ведомстве.
Согласно информации следствия, в период с 2018 по 2020 год участники ОПГ создали около 300 сайтов-двойников учреждений культуры и спортивных организаций. Среди них сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и другие. С помощью поддельных сайтов злоумышленники продали билеты на сумму более миллиарда руб.
«В противоправную деятельность были вовлечены более 50 человек. В их числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии», — добавляется в публикации.