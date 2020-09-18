11:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Дело солдата Шамсутдинова рассмотрят с участием присяжных
Суд будет рассматривать дело
Дело поступило во второй Восточный окружной военный суд. «Рассматривается с участием присяжных заседателей», — сказано в информации о деле в базе данных суда.
Уголовное дело на Рамиля Шамсутдинова возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).
Ранее адвокат Равиль Тугушев сообщил, что во время расследования подтвердился факт неуставных отношений: свои должностные полномочия превысил один из офицеров.