Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Альцгеймер в рюмке: пьянство ведет к слабоумию Опьянение, приводящее к потере сознания, связано с ростом риска развития деменции вдвое
Фоторепортажи
17Природная хитрость: что древние греки оставили крымским рыбакам
11Назван победитель Astronomy Photographer of the Year 2020
11:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Дело солдата Шамсутдинова рассмотрят с участием присяжных

Суд будет рассматривать дело солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова с участием присяжных заседателей. Об этом просили адвокаты. В октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек в воинской части Забайкалья.

Дело поступило во второй Восточный окружной военный суд. «Рассматривается с участием присяжных заседателей», — сказано в информации о деле в базе данных суда.

Уголовное дело на Рамиля Шамсутдинова возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Ранее адвокат Равиль Тугушев сообщил, что во время расследования подтвердился факт неуставных отношений: свои должностные полномочия превысил один из офицеров.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Вскрылась важная деталь встречи Путина и Лукашенко
Отравление Навального «Новичком» подтвердилось
Россия потребовала от США разъяснений по репортажу NBC
Рекорд Сергея Бубки побит
Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии
В России выявили максимум новых случаев COVID-19 с 20 июля
Самая пожилая жительница Земли достигла рекорда долголетия
Кудрин пожалел о непотраченных «сотнях миллиардов» из бюджета
Gnezdo.ru
Что с коленями Меган Маркл?
10 главных причин, чтобы посетить Таиланд
Звезды с идеальными ногами (Фото)
Чем заняться в дороге, чтобы не заскучать
Hi-Tech
В iOS 14 нашли первые баги. Не работают главные функции Стабильно работающие ОС на запуске — это выдумка
Авто
Что поменялось в Kia Rio? Тест обновленного седана Бестселлер российского рынка получил более агрессивную внешность и ряд новых опций
Кино
Марина Зудина кардинально сменила имидж ради новой роли Актриса удивила поклонников необычным образом, который примерила ради очередного проекта
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
12 причин, почему все так любят Таиланд
Тайские блогеры - миллионники
Как выглядит жена самого красивого араба в мире
Дочки Урганта ослепительной красоты. Новые фото
Леди
Кроссовки Chanel и мужской пиджак: гардероб дочки Заворотнюк 24-летняя Анна внешне очень похожа на маму, а вот манерой одеваться — нет
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь