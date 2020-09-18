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13:17 (мск), источник: RNS

Адвокат Ефремова попросил заменить тюремный срок на условный

Новый адвокат Михаила Ефремова Владимир Васильев подал апелляционную жалобу на приговор актеру, в которой попросил заменить ему тюремный срок на условный и сократить его до четырех лет, сообщила пресс-служба Пресненского районного суда Москвы.

Источник: Агентство «Москва»
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«В адрес суда поступила апелляционная жалоба адвоката Васильева Владимира Леонидовича в защиту интересов Ефремова М. О., на приговор суда от 08 сентября 2020 года. Защитник просит отменить/изменить приговор суда, назначить наказание осуждённому в виде лишения свободы сроком до 4 лет, с применением ст. 64 УК РФ, также согласно ст. 73 УК РФ, назначенное наказание просит считать условным», — заявили в пресс-службе.

В понедельник стало известно об окончательном отказе Михаила Ефремова от работы с Эльманом Пашаевым. Его новым адвокатом стал Роман Филиппов. О сотрудничестве артиста с Владимиром Васильевым не сообщалось.

Сам Пашаев 17 сентября подал расширенную апелляционную жалобу на приговор актеру, писал ТАСС. Ее содержание защитник не раскрывал. Апелляции рассмотрит Мосгорсуд.

На прошлой неделе Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, признав его виновным в совершении смертельного ДТП в состоянии опьянения. Обвинение запрашивало для артиста 11 лет тюрьмы. Его также лишат водительских прав на три года.

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