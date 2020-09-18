16:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Житель Рыбинска признался в расправе над падчерицами
Убийцу нашли в кустах.
Полицейские задержали ранее судимого за изнасилование и убийство ребенка 41-летнего жителя Рыбинска Виталия Молчанова, подозреваемого в аналогичных преступлениях в отношении 8-летней и 13-летней дочерей своей сожительницы. На видеозаписи с места задержания, опубликованной Следственным комитетом России (СКР), преступник признается в совершении убийства. В ближайшее время Виталия Молчанова доставят к следователям для допроса и предъявления обвинения и отправят в СИЗО.
Жителя Рыбинска Виталия Молчанова, вышедшего на свободу из колонии в декабре 2019 года, задержали на третий день после жестокого убийства 8-летней Елены и 13-летней Яны, которых обнаружила мать в своей квартире в ночь на 15 сентября. Его нашли при прочесывании местности в районе садоводческих товариществ и
На записи, опубликованной на
Уголовное дело расследует Главное следственное управление (ГСУ) СКР, куда материалы были переданы по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. По данным следствия, подозреваемый изнасиловал и убил падчериц. Ранее губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов объявил награду в 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет задержать преступника.
По одной из версий, распространяемых СМИ, Виталий Молчанов убил сестер из ревности, поскольку их мать, медсестра в местной больнице, больше суток провела на работе.
Сожители, по данным Life Shot, познакомились в марте на сайте знакомств, несколько месяцев назад мать с дочерьми переехала к Виталию Молчанову из Омска.
Издание E1 сообщало, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес ему обвинительный приговор в июле 2010 года, с 2017 по 2019 год убийца несколько раз пытался его обжаловать. В феврале 2019 года Свердловский областной суд оставил вердикт без изменений.
После освобождения из колонии Виталий Молчанов приехал в Рыбинск, где устроился работать на кабельный завод.
Отцом его падчериц, по информации НГС, является бывший начальник отделения уголовного розыска в поселке Краснозерское Новосибирской области.
В ближайшее время убийцу доставят к следователям для предъявления обвинения и допроса, после чего он будет арестован.
Александр Тихонов, Ярославль
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